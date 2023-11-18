Азербайджанские художники отметили в Баку Праздник граната (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта Ambassador Cultural Club в JW Marriott Absheron прошло мероприятие, приуроченное к Празднику граната, который с 2006 года ежегодно отмечается в Азербайджане в дни сбора граната, сообщает Trend Life.

2020 году азербайджанский "Праздник граната, традиционный фестиваль и культура граната" включены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

В рамках мероприятия, организованного НПО Arts Council Azerbaijan и JW Marriott Absheron, была представлена выставка художественных картин, ювелирных изделий, керамики и других изделий декоративно-прикладного искусства, отражающих богатство культуры, искусства и творческого наследия Азербайджана. В художественных произведениях показана красота, сочные краски граната, который является символом изобилия и жизни. Куратор проекта - Сона Гулиева.

Отметим, что мероприятие посетили общественные деятели, известные представители культуры и искусства, супруги руководителей дипломатических миссий, аккредитованных в Азербайджане.

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