В Баку состоялось итоговое совещание экспертного совета и отборочной комиссии конкурса кинопроектов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В связи с проведением в стране конкурса кинопроектов, объявленного Агентством кино Азербайджанской Республики, было проведено совещание отборочной комиссии и экспертного совета по оценке содержания кинематографических, цифровых и других аудиовизуальных произведений, созданного министерством культуры, сообщили Trend Life в ведомстве.

Напомним, ранее в Госфильмофонде Азербайджана прошел питчинг кинопроектов конкурса. Было отобрано в целом 11 проектов, в их числе проекты одного короткометражного фильма, трех полнометражных документальных фильмов, двух короткометражных и четырех полнометражных художественных фильмов, одного короткометражного анимационного фильма, а также 16 проектов студенческих фильмов.

Итоговое заседание состоялось в Азербайджанском национальном музее искусств в Баку, на котором прошло обсуждение кинопроектов, и было объявлено окончательное решение экспертного совета.

Так, со стороны экспертного совета было одобрено 9 кинопроектов из 11, и все 16 студенческих кинопроектов.

Наряду с этим, два фильма, производство которых предлагается поддержать, также были одобрены с учетом темы и идеи и с условием внесения определенных дополнений и изменений.

Отметим, что конкурс кинопроектов был объявлен Агентством кино Азербайджанской Республики 18 июля этого года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!