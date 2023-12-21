В Баку состоялся концерт в честь двух жемчужин Азербайджана - сестер Фидан и Хураман Гасымовых (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках третьего Азербайджанского международного фестиваля вокалистов в Зале камерной и органной музыки при Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева (Кирхе) состоялся концерт "В свете искусства", посвященный всемирно известным оперным певицам, сестрам Фидан и Хураман Гасымовым, сообщает Trend Life.

Две жемчужины, две живые истории – так называют народную артистку СССР Фидан Гасымову и народную артистку Азербайджана Хураман Гасымову.

Заслуженный деятель искусств, профессор Земфира Гафарова подчеркнула, что национальное искусство невозможно представить без Фидан и Хураман Гасымовых, которые сыграли большую роль в развитии музыкальной культуры страны и оперного искусства, достойно представляли нашу страну за рубежом. Творчество сестер Гасымовых прочно связано с высокой исполнительской культурой, богатым вкусом, интеллектуальным кругозором, требовательностью к себе, что отражается в выборе репертуара и работой над сложными сочинениями музыкантов доклассической и средневековой эпох, над популярными песнями и ариями азербайджанских композиторов и мировых классиков. Творческая деятельность артисток высоко оценена государством - Фидан и Хураман Гасымовы удостоены ряда высоких государственных наград. Была также дана высокая оценка педагогической деятельности артисток, которые на протяжении долгих лет преподают в Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, обучая и делясь своим опытом, профессиональными знаниями с молодым поколением.

В исполнении солистки Государственного академического театра оперы и балета, заслуженной артистки Инары Бабаевой и пианистки Зульфии Садыговой были исполнены произведения азербайджанских и мировых классиков их репертуара Фидан и Хураман Гасымовых, В заключении вечера Хураман Гасымова выразила искреннюю признательность организаторам и участникам концерта.

Фестиваль проходит с 15 по 22 декабря. Автор идеи и художественный руководитель - заслуженный артист Рамиль Гасымов.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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