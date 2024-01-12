В Баку состоится конкурс искусств Ümid 2024 (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова 13-14 января состоится конкурс искусств Ümid 2024 (Надежда), организованный Союзом молодежи Азербайджана и Ассоциацией танцев Азербайджана при поддержке Jam group, сообщает Trend Life.

В конкурсе искусств Ümid, который проводится в восьмой раз, примут участие представители столицы и регионов страны.

Основатель проекта, президент Ассоциации танцев Азербайджана Азиз Азизов отметил важность конкурса, направленного на поддержку талантливых детей и молодежи, создание условий для их выхода на сцену и самосовершенствования.

Председатель Союза молодежи Азербайджана Закир Алиев отметил, что конкурс проводится в дни старого Нового года и, как следует из названия, конкурс искусств вдохновляет детей и молодежь начать 2024 год с новыми надеждами и мотивацией. Начиная с четырехлетнего возраста, каждый ребенок и юноша может продемонстрировать свой талант выступлением на конкурсе.

Участники конкурса выступят в нескольких жанрах (фольклор, классика, эстрада) и в нескольких видах искусства (песня, театр, вокал, художественное чтение, хореография, мода). В жюри конкурса вошли заслуженные и народные артисты, заслуженные деятели страны.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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