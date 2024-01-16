В Баку состоялся конкурс искусств "Ümid 2024" – определены обладатели Гран-при (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова состоялся конкурс искусств "Ümid 2024" (Надежда), организованный Союзом молодежи Азербайджана (СМА) и Ассоциацией танцев Азербайджана (АТА) при поддержке Jam group, сообщает Trend Life.

В этом конкурсе, который проводился в восьмой раз, приняли участие представители столицы и регионов страны, которые выступили в нескольких жанрах и видах искусства (народные музыкальные инструменты, классические музыкальные инструменты, вокал, хореография, прикладное искусство) в соответствующих возрастных категориях.

В жюри конкурса вошли доцент кафедры фортепиано Бакинской музыкальной академии (БМА) имени Узеира Гаджибейли Арзу Рзаева, преподаватели Республиканской гимназии искусств при Национальной консерватории Азербайджана (НКА) Нурида Ахундзаде (вокал), Севда Агаева (фортепиано), Вугар Мусалы (победитель телепроекта "Мугам"), продюсер Рауф Мусаев, преподаватель кафедры исполнительского искусства Государственного университета культуры и искусств Айдан Везирова, старший преподаватель НКА Магеррам Мамедов, доцент НКА Мубариз Алиев, вице-президент АТА, преподаватель Бакинской академии хореографии Ульвия Гасанова, президент АТА, директор отдела искусств СМА Азиз Азизов, директор отдела хореографии НКА Таир Эйнуллаев.

Основатель проекта, президент Ассоциации танцев Азербайджана Азиз Азизов отметил, что конкурс направлен на повышение интереса подрастающего поколения к различным сферам культуры, развитию творческих способностей, выявлению и поддержке новых талантов. Он выразил признательность участникам, художественным руководителям и членам жюри.

В церемонии награждения принял участие председатель СМА Закир Алиев. Среди обладателей Гран-при Атилла Гулиев (фортепиано), Амин Гасанли, Юсиф Садигли (саз), Мушфиг Ибрагимзаде, Тариэль Гасанли, Паша Аскерли, Мухаммед Ализаде (тар), Фамиль Мамедли, Ковсар Гахраманова (гармонь), Рафига Тагизаде (болливуд-танец).

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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