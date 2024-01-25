В Баку обсудили сотрудничество в сфере культуры между Азербайджаном и Казахстаном (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее истории Азербайджана в Баку состоялась встреча директора музея, академика Наили Велиханлы с послом Казахстана в стране Алимом Байелем, сообщили Trend Life в музее.

Академик Наиля Велиханлы предоставила подробную информацию о музее. Она отметила, что дружественные и братские отношения между двумя народами имеют давнюю историю.

В ходе встречи состоялись обсуждения по азербайджано-казахстанским культурно-историческим связям и проектам эффективного сотрудничества между сторонами.

Посол Казахстана в Азербайджане выдвинул предложение об издании каталога с целью популяризации экспонатов, хранящихся в музее и отражающих исторические связи Азербайджана и Казахстана.

Затем посол посетил Дом-музей известного мецената, крупного нефтепромышленника Гаджи Зейналабдина Тагиева.

Гостю были преподнесены в дар издания, выпущенные на основе материалов ценных экспонатов музея.

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