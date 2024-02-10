Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова прошел праздничный концерт (ФОТО)

Культура Материалы 10 февраля 2024 15:33 (UTC +04:00)
В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова прошел праздничный концерт (ФОТО)

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова в Баку прошел праздничный концерт, посвященный победе Президента Ильхама Алиева на внеочередных президентских выборах, сообщает Trend Life.

В концертной программе приняли участие народные артисты Гюльяз Мамедова, Гейдар Анатоллу, солисты Айнур Искендерли, Айшан Мехтиева, Ровшан Гахраманов, Фахри Кязым-Ниджат и Рамазан Шарифзаде.

На вечере были исполнены патриотические композиции, народные и эстрадные песни, мугам и теснифы.

Выступления прошли в сопровождении инструментального ансамбля под управлением Мирхалида Салаева Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова прошел праздничный концерт (ФОТО)
В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова прошел праздничный концерт (ФОТО)
В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова прошел праздничный концерт (ФОТО)
В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова прошел праздничный концерт (ФОТО)
В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова прошел праздничный концерт (ФОТО)
В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова прошел праздничный концерт (ФОТО)
В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова прошел праздничный концерт (ФОТО)
В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова прошел праздничный концерт (ФОТО)
В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова прошел праздничный концерт (ФОТО)
В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова прошел праздничный концерт (ФОТО)
В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова прошел праздничный концерт (ФОТО)
В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова прошел праздничный концерт (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости