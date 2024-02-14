Бенефис Наибы Аллахвердиевой , или "Несбывшиеся мечты"

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного театра юного зрителя в Баку состоится бенефис известной актрисы, народной артистки Азербайджана Наибы Аллахвердиевой, сообщает Trend Life.

По случаю 60-летнего юбилея Наибы Аллахвердиевой 10 марта в театре пройдет показ спектакля "Gerçəkləşməyən arzular" (Несбывшиеся мечты), сообщает Trend Life.

Идея постановки заключается в том, чтобы объединить роли, которые не сыграла одна актриса, но о которых она мечтает. В постановке будут использованы отрывки из пьес "Ромео и Джульетта", "Гамлет", "Антоний и Клеопатра" Уильяма Шекспира, "Севиль" Джафара Джаббарлы, "Из-под дождя да под ливень" Наджаф-бека Везирова.

Режиссер-постановщик спектакля – заслуженный артист Ниджат Казымов, художник-оформитель – Замина Эльбир, над музыкальным оформлением работает Айгюль Гурбанова, ассистенты режиссера – Фуад Джавадзаде, Гюнай Гасымова.

В постановке заняты народная артистка Наиба Аллахвердиева, заслуженные артисты Расим Джафар, Эльнур Бахрамхан, актеры Анар Сейфуллаев, Рамиль Мамедов, Эльшан Шихалиев, Эльгюн Яхъяев, Кёнюль Абилова, Мирсанан Казымлы, Ильхан Садыгов, Араз Пиримов.

Также в бенефисе примут участие студенты Бакинской хореографической академии. Постановщик хореографических номеров - заслуженная артистка Азербайджана Наиля Мамедзаде.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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