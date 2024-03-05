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В Баку проходит совместная конференция двух кинематографических союзов Азербайджана (ФОТО)

Культура Материалы 5 марта 2024 12:36 (UTC +04:00)
В Баку проходит совместная конференция двух кинематографических союзов Азербайджана (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В Баку проходит совместная конференция Союза кинематографистов Азербайджана (СКА) и Союза кинематографистов Азербайджанской Республики (СКАР), сообщает во вторник Trend Life.

На повестке дня конференции вопросы, связанные с объединением двух кинематографических союзов, а также утверждение устава, избрание его председателя и членов правления.

Отметим, что Союз кинематографистов Азербайджана (СКА) был создан в 1963 году. Его председателем является народный артист Азербайджана Расим Балаев. Союз кинематографистов Азербайджанской Республики был основан в 2012 году, его председателем является народная артистка Азербайджана Шафига Мамедова.

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В Баку проходит совместная конференция двух кинематографических союзов Азербайджана (ФОТО)
В Баку проходит совместная конференция двух кинематографических союзов Азербайджана (ФОТО)
В Баку проходит совместная конференция двух кинематографических союзов Азербайджана (ФОТО)
В Баку проходит совместная конференция двух кинематографических союзов Азербайджана (ФОТО)
В Баку проходит совместная конференция двух кинематографических союзов Азербайджана (ФОТО)
В Баку проходит совместная конференция двух кинематографических союзов Азербайджана (ФОТО)
В Баку проходит совместная конференция двух кинематографических союзов Азербайджана (ФОТО)
В Баку проходит совместная конференция двух кинематографических союзов Азербайджана (ФОТО)
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