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Выразительно, слаженно, красиво - концерт камерного оркестра имени Гара Гараева (ФОТО)

Культура Материалы 14 марта 2024 13:55 (UTC +04:00)
Выразительно, слаженно, красиво - концерт камерного оркестра имени Гара Гараева (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся концерт Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева, сообщает Trend Life.

В исполнении оркестра под руководством дирижера Фархада Гараюсифли прозвучали Серенада для струнных Эдуарда Элгара, Простая симфония Бенджамина Бриттена, Дивертисмент для струнного оркестра Белы Бартока.

Оркестр звучал выразительно, слаженно, красиво. Публика с большим интересом приняла музыкальную программу. Каждое произведение было встречено бурными аплодисментами.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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Выразительно, слаженно, красиво - концерт камерного оркестра имени Гара Гараева (ФОТО)
Выразительно, слаженно, красиво - концерт камерного оркестра имени Гара Гараева (ФОТО)
Выразительно, слаженно, красиво - концерт камерного оркестра имени Гара Гараева (ФОТО)
Выразительно, слаженно, красиво - концерт камерного оркестра имени Гара Гараева (ФОТО)
Выразительно, слаженно, красиво - концерт камерного оркестра имени Гара Гараева (ФОТО)
Выразительно, слаженно, красиво - концерт камерного оркестра имени Гара Гараева (ФОТО)
Выразительно, слаженно, красиво - концерт камерного оркестра имени Гара Гараева (ФОТО)
Выразительно, слаженно, красиво - концерт камерного оркестра имени Гара Гараева (ФОТО)
Выразительно, слаженно, красиво - концерт камерного оркестра имени Гара Гараева (ФОТО)
Выразительно, слаженно, красиво - концерт камерного оркестра имени Гара Гараева (ФОТО)
Выразительно, слаженно, красиво - концерт камерного оркестра имени Гара Гараева (ФОТО)
Выразительно, слаженно, красиво - концерт камерного оркестра имени Гара Гараева (ФОТО)
Выразительно, слаженно, красиво - концерт камерного оркестра имени Гара Гараева (ФОТО)
Выразительно, слаженно, красиво - концерт камерного оркестра имени Гара Гараева (ФОТО)
Выразительно, слаженно, красиво - концерт камерного оркестра имени Гара Гараева (ФОТО)
Выразительно, слаженно, красиво - концерт камерного оркестра имени Гара Гараева (ФОТО)
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