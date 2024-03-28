Morgenland встретился с Odlar Yurdu в Баку - экзотические импровизации (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова представлен совместный проект молодых музыкантов Азербайджана и Германии "Моргенланд встречается со Страной Огней" (Morgenland Odlar Yurdu ilə görüşür, Morgenland meets the Land of Fire), сообщает Trend Life.

На открытии вечера художественный руководитель Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова, народный артист Азербайджана, пианист, композитор и джазмен Салман Гамбаров отметил, что проект реализуется в рамках международного музыкального фестиваля Morgenland Festival Osnabrück (Германия), на протяжении двадцати лет сводящего на одной сцене представителей разных музыкальных культур. Оснабрюк ежегодно на десять дней становится городом мира – фестиваль Morgenland строит мосты между музыкой Востока и Запада. Участники сочетают экзотические звуки этнических инструментов с традиционной музыкой, авангардом, джазом и даже панк-роком, искусством дуэтов и т.д.

Приветствуя молодых музыкантов из Германии в нашей стране, Салман Гамбаров поблагодарил руководство Национальной консерватории, Государственного университета культуры и искусств и Сумгайытского музыкального колледжа за поддержку в проведении вечера.

С большим интересом были встречены джазовые композиции, основанные на произведениях немецких композиторов и азербайджанских народных песнях в исполнении молодых музыкантов из Азербайджана вместе с немецкими студентами Академии Моргенланд (от 14 до 20 лет).

Отметим, что одним из главных событий фестиваля, посвященного культуре Ближнего Востока, является "Академия Моргенланд", рассчитанная на молодых музыкантов в возрасте от 14 до 20 лет. В рамках недельного музыкального лагеря под руководством профессиональных музыкантов участники знакомятся с музыкой на основе мугама, отличающейся от европейских музыкальных традиций. Ансамбль "Молодежь Моргенланда", состоящий из выпускников "Академии Моргенланда", регулярно организует проекты и концерты. Руководитель проекта Morgenland meets the Land of Fire, народный артист Салман Гамбаров участвует в этом фестивале с 2009 года, где ежегодно в рамках фестиваля проводятся мастер-классы для молодежи.

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