В Баку прошел концерт, посвященный 100-летию Шафиги Ахундовой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова прошел концерт, посвященный выдающемуся композитору, первой на Востоке женщине-композитору, написавшей оперу, кавалеру ордена "Шохрат", народной артистке Азербайджана Шафиге Ахундовой (21.01.1924, Шеки - 26.07.2013, Баку), сообщает Trend Life.

В концертной программе в сопровождении инструментального ансамбля театра выступили народные артисты Гюльяз Мамедова. Гюльянаг Мамедова, Гейдар Анатоллу, исполнители Айшян Мехтиева, Фахри Кязым-Ниджат, Айнур Искендерли, Ровшан Гахраманов.

Музыковед Гюльханым Асадзаде рассказала о жизни Шафиги Ахундовой, которая около 70 лет отдала творчеству, мастера, обладавшего широким творческим диапазоном, включает в себя около 600 произведений - песни и романсы, оперы и оперетты, симфонические сюиты и пьесы, музыкальные партитуры для спектаклей драматических театров.

Выпускница Бакинской музыкальной школе имени Асафа Зейналлы по классу тара и Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли по специальности композитора, Шафига Ахундова была ученицей великого Узеира Гаджибейли. В 1972 году, написав оперу "Gəlin qalası" (Скала невесты), она стала первой на Востоке женщиной-композитором. Произведение было написано на либретто Искендера Джошгуна по мотивам одноименной повести Сулеймана Рагимова.

Композитор всегда творила лишь на те темы, которые трогали ее сердце и выражали высшие человеческие чувства. Потому ее музыка по сей день остается лучшей для многих исполнителей. Каждую композицию из написанных ею на стихи Низами, Физули, а также выдающихся поэтов-современников, исполняли в свое время лучшие азербайджанские певцы, которые воспринимали эти произведения как подарок и влюблялись в них сразу и навсегда.

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