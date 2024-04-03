Юсиф Эйвазов выступит на фестивале в Германии

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, всемирно известный оперный певец, директор Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Юсиф Эйвазов 4 и 8 мая выступит на сцене Гессенского государственного театра Висбадена (Германия) в показе оперы "Турандот" Джакомо Пуччини, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт театра.

Показ оперы пройдет в рамках Международного майского фестиваля. Юсиф Эйвазов исполнит партию принца Калафа, а всемирно известная оперная певица, народная артистка России Анна Нетребко - партию Турандот.

По сюжету оперы, принц Калаф прибывает в Пекин с намерением поступить на службу к императору. Он узнает, что издан указ: "Любой человек, который хочет жениться на Турандот, должен сначала ответить на ее три загадки. Если он потерпит неудачу, то будет казнен".

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