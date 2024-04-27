Мелодии огня Милены Набиевой – красочный и теплый вечер с друзьями (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Fairmont Baku Flame Towers состоялось открытие выставки работ члена Союза художников Азербайджана и UNESCO, заместителя председателя Общества охраны природы, главы благотворительного фонда "Надежда на жизнь" (Həyata ümid) Милены Набиевой "Мелодия огня", сообщает Trend Life.

Вечер прошел в очень теплой обстановке, в окружении красочных картин, друзей и поклонников творчества художницы, которые одаривали ее цветами и добрыми пожеланиями.

Каждая экспозиция участника многих международных выставок Милены Набиевой запоминается своими красочными произведениями, под стать ее позитивному характеру и доброй душе, но в этот раз она предложила среди привычных образов услышать уникальную мелодию, которая таится в каждом орнаменте картин. Реинтерпретируя древние символы, вплетая в них современную рефлексию окружающего мира, стилистически выверенная орнаментальная палитра художницы в невербальном общении неторопливо ведёт повествование о былых временах, когда люди собирались у костров и в танце открытого пламени воплощались легенды и народные предания, что сохранилось до наших дней в разнообразии узорного словаря. Каждый завиток – отдельная "музыкальная фраза"… Здесь драконы и фениксы, древо жизни и алый дух, лотос и традиционная бута… И каждый немыслим без огненного присутствия…

Место проведения выставки выбрано не случайно, ведь Пламенные башни – как символ современного Баку не просто небоскрёбы. Они те самые языки пламени, что напрямую ассоциируются с огнём, который навечно вписан в герб нашего города. Они также перекликаются с плодом граната, который художница очень любит отображать в своих работах.

"Природа Азербайджана щедро одарила свой народ. На мой взгляд, одно из воплощений огня – солнце, настолько благосклонно к этой земле, что всё, что она родит, несёт в себе частичку его вкуса", - сказала Милена Набиева.

Каждый холст будто пронизан нежной золотистостью, что присуща солнечному свету. А в цветочных сюжетах читаются тонкие линии огненного пламени в лепестках…

Представленные в экспозиции 20 художественных работ – разные по тематике и сюжетному наполнению. Они словно отдельные музыкальные произведения, которые сливаясь в общее изобразительное звучание, составляют единую партитуру "Мелодии огня", и это неоспоримо подтверждает - "Всё в мире из огня"… Надо только уметь его чувствовать и видеть в любом проявлении на нашем жизненном пути…

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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