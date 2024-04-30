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Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)

Культура Материалы 30 апреля 2024 12:50 (UTC +04:00)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В рамках первого Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой на сцене Государственного театра песни Рашида Бейбутова состоялся концерт "Юные таланты", сообщает Trend Life.

В концертной программе приняли участие учащиеся Музыкальной школы вокала Фидан Гаджиевой, Вокальной школы Бюльбюля Рамиля Гасымова, Творческой академии Айбениз Гашимовой, Гимназии искусств при Национальной консерватории,музыкальной кшолы имени Бюльбюля, музыкальной школы №35 имени Шароева. В сопровождении камерного оркестра MEZZO были исполнены произведения азербайджанских и мировых классиков, встречные цветами и овациями зрителей. Участники были отмечены почетными дипломами. Ведущим вечера был телеведущий Салех Багиров.

Первый Международный оперный фестиваль Фидан Гаджиевой, организованный Музыкальной школой вокала народной артистки Фидан Гаджиевой при поддержке министерства культуры Азербайджана и Государственного театра оперы и балета, проходит с 27 апреля по 3 мая. В течение семи дней на различных концертных площадках Баку и Гянджи представлены произведения азербайджанских классиков и мировых авторов.

Фото - Рамин Асланов.

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Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Концерт "Юные таланты" прошел в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
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