В Париже с большим успехом выступил Шаин Новрасли - билеты были распроданы за месяц до концерта (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Париже в зале Auditorium Louis Vuitton Fondation прошел концерт лауреата международных конкурсов, заслуженного артиста Азербайджана Шаина Новрасли, сообщили Trend Life в Ассоциации диалога Франция–Азербайджан (Association Dialogue France-Azerbaijan, ADFA). Концерт был организован Louis Vuitton Fondation по личной инициативе Hélène Mercier-Arnault.

Выступление вызвало большой интерес, билеты были распроданы за месяц до концерта. Среди гостей была посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева.

В программе прозвучали известные азербайджанские и мировые произведения, а также собственные композиции исполнителя. Зал стоя приветствовал азербайджанского артиста.

Интересно, что впервые в истории азербайджанской культуры прямая трансляция концерта будет представлена на телеканале Medici.TV.

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