БАКУ /Trend Life/ - 22 июня, в день начала Великой Отечественной Войны (1941-1945 гг.), в Баку впервые прозвучит легендарная "Ленинградская" симфония Дмитрия Шостаковича в исполнении объединенного состава двух коллективов – Государственного симфонического оркестра имени Ниязи и симфонического оркестра Государственного академического театра оперы и балета, под управлением выпускника Ленинградской консерватории (ныне Санкт-Петербургская государственная консерватория), народного артиста Азербайджана, профессора Ялчина Адигезалова, сообщает Trend Life. Концерт начнется в 19:00 во Дворце Гейдара Алиева.

Ленинградская премьера симфонии №7 Дмитрия Шостаковича состоялась 9 августа 1942 года во время Великой Отечественной войны, когда город Ленинград находился в осаде войск противника.

Ленинградская симфония — одна из гениальных партитур XX века, ставшая музыкальным символом стойкости и мужества защитников блокадного города. Композитор мечтал о том, чтобы жители блокадного Ленинграда смогли услышать его произведение, посвященное героическим защитникам города.

В руководстве города и на Ленинградском фронте было принято решение изыскать возможность исполнения произведения Шостаковича в Ленинграде. Премьеру планировалось провести в августе, чтобы показать всему миру, что планы Гитлера об уничтожении Ленинграда и "нанесение политического и морально-психологического урона советскому народу" — плод больного воображения лидера Третьего Рейха.

Музыканты Большого симфонического оркестра Ленинградского радиокомитета, оставшиеся в городе, были единственными из всех коллективов, работавшими в блокадное время — по радио и в Большом зале филармонии шли концерты, люди могли слушать классическую музыку. После суровой голодной зимы 1941-1942 годов, получая вместе с остальными жителями города по 150 граммов хлеба в сутки в самые тяжелые месяцы, летом они ходили на репетиции, готовясь исполнить Седьмую симфонию Шостаковича. Дирижер оркестра - Карл Элиасберг к началу репетиций вместе с женой провел в больнице несколько недель с диагнозом "алиментарная дистрофия".

Подготовка премьеры была неимоверно трудной. Часть исполнителей была в эвакуации, часть — в больнице, кто-то погиб; об этом факте говорят записи дирижера в журнале оркестра: "Репетиция не состоялась. Срабиан мертв. Петров болен. Боришев мертв. Оркестр не работает". Из ста музыкантов осталось 27 человек. По ленинградскому радио объявили, что городская филармония собирает музыкантов, находящихся в городе, и просит их явиться в Радиокомитет. Дирижер разыскивал исполнителей, чтобы начать репетиции. Начальство ленинградской автоинспекции выделило Элиасбергу велосипед, так как ему приходилось много передвигаться по городу в поисках музыкантов. Их искали не только в Ленинграде, но и на фронтах, освобождая от службы. Когда собралось достаточное количество исполнителей, начались репетиции.

Для исполнения симфонии и проведения премьерного концерта в условиях военного времени требовались дополнительная помощь, в том числе, Ленинградского военного фронта. Мощная артподготовка велась накануне и в день премьеры, чтобы в освещенное здание Большого зала филармонии и на площадь Искусств не упал ни один снаряд. Исполнение симфонии по словам дирижера, прошло "при совершенно переполненном зале", транслировалось по радио и по громкоговорителям городской сети, чтобы немецкие войска слышали, что город жив, в нем проходят концерты, и люди слушают героическую музыку. До окруживших город немецких войск доносились звуки исполняемой симфонии.

"Страну и народ создавшую такую музыку покорить не возможно. Мы проиграем эту войну", - эти слова, сказанные в начале войны, принадлежат немецкому генералу.

После триумфальной премьеры стали поступать запросы на исполнение симфонии за рубежом. Ноты были скопированы на микрофильм и доставлены в США через Тегеран. 19 июля 1942 года симфонический оркестр американской коммерческой телекомпании NBC под управлением известного итальянского дирижера Артуро Тосканини исполнил симфонию, которая транслировалась по радио. Портрет Шостаковича появился на обложке Time.

После победы "Ленинградская" симфония была исполнена в Берлине зимой 1946-47 года. Оркестр под управлением Серджиу Челибидаке выступал в Немецкой государственной опере и получил восторженные отклики у публики во всем мире. Музыкальные критики, музыканты и дирижеры сравнивали Седьмую симфонию Шостаковича с "Героической" симфонией Бетховена. Его Симфония №7 стала отождествлением борьбы советского народа против фашизма.

Симфония прошла практически по всем концертным залам мира и стала самым популярным произведением Шостаковича. Только в Америке она выдержала 60 представлений в течение одного года и была исполнена в большинстве крупных городов Восточной и Западной Европы.

В XXI веке "Ленинградскую" симфонию продолжают называть "уникальной резонансной главой и откровением в истории XX века".

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