Азербайджанский художник приглашен на симпозиум "Тура-хан" в России

БАКУ /Trend Life/ - Представитель Arts Council Azerbaijan, художник Эльдар Бабазаде приглашен к участию в этно-художественном симпозиуме "Тура-хан", сообщили Trend Life в НПО Arts Council Azerbaijan.

Симпозиум пройдет с 18 по 28 июля 2024 года в Республике Башкортостан (Российская Федерация) и нацелен на актуализацию традиционных видов изобразительного искусства и популяризацию проекта создания Евразийского музея кочевых цивилизаций.

Симпозиум пройдет на базе культурного наследия "Мавзолей Тура-хана" и в Историко-культурном музее-заповеднике "Пещера Шульган-Таш", которые являются важными центрами притяжения для профессиональных художников, работающих на этнические и фольклорные темы.

На симпозиуме Эльдар Бабазаде представит свои эскизы, посвященные теме народных традиций. Его участие в данном мероприятии станет важным вкладом в развитие культурного диалога между народами и популяризацию азербайджанского искусства на международной арене.

Этно-художественный симпозиум "Тура-хан" - ежегодное мероприятие, направленное на популяризацию традиционного искусства и культурного наследия кочевых народов Евразии.

Arts Council Azerbaijan - ведущая организация, занимающаяся поддержкой и продвижением современного и традиционного искусства Азербайджана на международной арене.

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