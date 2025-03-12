YARAT проведет фестиваль "Battle 4 Last Charshanba", объединяющий городскую культуру и традиции Новруза

БАКУ /Trend Life/ - Центр Современного Искусства YARAT представляет фестивальную программу “Battle 4 Last Charshanba”, объединяющую городскую культуру и традиции Новруза, сообщает Trend Life.
Этот динамичный фестиваль, который пройдет 16 марта, создаст яркую атмосферу с увлекательными соревнованиями и интерактивными мастер-классами. В рамках программы фестиваля “Scratch Session” соревнования, на которых скейтбордисты продемонстрируют свои навыки, танцевальные баттлы “Breakdance” и “All Styles”, а также “Graffiti Jam”, подчеркивающий уличное искусство, сформируют динамичный дух Novruz Urban Fest.
Программа фестиваля, вдохновленная четырьмя элементами Новруза, предоставит участникам не только возможность отлично провести время, но и выразить себя творчески.
Будьте готовы разделить атмосферу Novruz Urban Fest!
YARAT Центр, 2-й этаж, МФЗ
Мастер-класс Саида Рзаева (Tovarich295): «Street Xonça»
13:00 – 14:00
Возрастное ограничение: 12+
Лимит участников: 50
YARAT Центр, 1-й этаж, YARAT Образование
Мастер-класс Анара Шамси и битва на яйцах: «Mortal Eggs»
14:00 – 15:00
Возрастное ограничение: 12+
Лимит участников: 60
16:00 – 17:00
Возрастное ограничение: 12+
Лимит участников: 60
Музей живописи Азербайджана XX-XXI веков, 2-й этаж
Баттл по брейк-дансу и All Styles
15:00 – 21:00
Возрастное ограничение: 12+
Лимит участников: 500
Бакинский бульвар (перед Музеем живописи Азербайджана XX-XXI веков)
Соревнование по скейтбордингу
13:00 – 20:00
Возрастное ограничение: 12+
Лимит участников: 500
Цифровой костер: «Режим Inferno»
21:00 – 22:00
Возрастное ограничение: 12+
Лимит участников: 500
Фестиваль проводится при поддержке URBAN Art Community Azerbaijan, Администрации Бакинского бульвара, Red Bull, платформы iTicket и United Coffee Beans.
Вход на все мероприятия бесплатный.
Регистрация через iTicket.
Дополнительная информация: 050 246 92 92.
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