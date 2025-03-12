YARAT проведет фестиваль "Battle 4 Last Charshanba", объединяющий городскую культуру и традиции Новруза

БАКУ /Trend Life/ - Центр Современного Искусства YARAT представляет фестивальную программу “Battle 4 Last Charshanba”, объединяющую городскую культуру и традиции Новруза, сообщает Trend Life.

Этот динамичный фестиваль, который пройдет 16 марта, создаст яркую атмосферу с увлекательными соревнованиями и интерактивными мастер-классами. В рамках программы фестиваля “Scratch Session” соревнования, на которых скейтбордисты продемонстрируют свои навыки, танцевальные баттлы “Breakdance” и “All Styles”, а также “Graffiti Jam”, подчеркивающий уличное искусство, сформируют динамичный дух Novruz Urban Fest.

Программа фестиваля, вдохновленная четырьмя элементами Новруза, предоставит участникам не только возможность отлично провести время, но и выразить себя творчески.

Будьте готовы разделить атмосферу Novruz Urban Fest!

YARAT Центр, 2-й этаж, МФЗ

Мастер-класс Саида Рзаева (Tovarich295): «Street Xonça»

13:00 – 14:00

Возрастное ограничение: 12+

Лимит участников: 50

YARAT Центр, 1-й этаж, YARAT Образование

Мастер-класс Анара Шамси и битва на яйцах: «Mortal Eggs»

14:00 – 15:00

Возрастное ограничение: 12+

Лимит участников: 60

16:00 – 17:00

Возрастное ограничение: 12+

Лимит участников: 60

Музей живописи Азербайджана XX-XXI веков, 2-й этаж

Баттл по брейк-дансу и All Styles

15:00 – 21:00

Возрастное ограничение: 12+

Лимит участников: 500

Бакинский бульвар (перед Музеем живописи Азербайджана XX-XXI веков)

Соревнование по скейтбордингу

13:00 – 20:00

Возрастное ограничение: 12+

Лимит участников: 500

Цифровой костер: «Режим Inferno»

21:00 – 22:00

Возрастное ограничение: 12+

Лимит участников: 500

Фестиваль проводится при поддержке URBAN Art Community Azerbaijan, Администрации Бакинского бульвара, Red Bull, платформы iTicket и United Coffee Beans.

Вход на все мероприятия бесплатный.

Регистрация через iTicket.

Дополнительная информация: 050 246 92 92.

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