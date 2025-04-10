В Баку состоялось торжественное открытие Дней культуры Катара (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре Гейдара Алиева состоялась торжественная церемония открытия Дней культуры Катара, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, министр культуры Катара Шейх Абдулрахман Бин Хамад аль Тани, главы дипломатических миссий, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи.

На открытии было отмечено, что проводимые мероприятия направлены на дальнейшее укрепление культурных связей между странами. В последний раз Дни культуры Катара проводились в нашей стране в июне 2009 года. Дни культуры Азербайджана, прошедшие в феврале 2024 года в столице Катара Дохе, запомнились торжественной презентацией нашей культуры в дружественной стране.

Гостям была представлена красочная концертная программа с участием катарских мастеров искусства и художественных коллективов.

В рамках Дней культуры Катара в Азербайджане, которые проходят с 10 по 13 апреля, в Приморском национальном парке организованы павильоны, где представлены образцы национальной одежды, кухни, музыки, искусства ткачества и каллиграфии.

В ходе встрече министра культуры Азербайджана Адиля Керимли и министра культуры Катара Шейх Абдулрахман Бин Хамад аль Тани было подчеркнуто, что связи между странами развиваются во всех сферах на основе дружественных отношений, опирающихся на взаимное доверие между руководителями двух государств. Было отмечено, что наши народы также сближает культурное богатство, обсуждены перспективы сотрудничества в различных областях культуры.

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