В Баку пройдет вечер памяти народного артиста Гаджи Мамедова

БАКУ /Trend Life/ - Одним из мастеров, внесших большой вклад в развитие музыкальной культуры Азербайджана, является выдающийся тарист, народный артист Гаджи Мамедов. Он был одним из ярчайших представителей азербайджанского исполнительского искусства, сообщает Trend Life.

Исполнительская манера тариста характеризуется как отдельная школа. Потому что на протяжении всего пути своего творчества он глубоко овладел тонкостями искусства, достиг своего индивидуального стиля исполнения.

Гаджи Мамедов, обучаясь у таких мастеров исполнительству на таре как Гурбан Пиримов, Бахрам Мансуров, неоднократно сопровождал на таре таких выдающихся ханенде и вокалистов, как Бюльбюль, Сеид Шушинский, Зульфи Адыгезалов, Абульфат Алиев, Рашид Бейбутов, Шовкет Алекперова, Ягуб Мамедов, Рубаба Мурадова, Сара Гадимова и других. Его богатый исполнительский талант, приверженность классическому стилю, а также умение успешно импровизировать покорили сердца любителей музыки. В этом году исполняется 105 лет со дня рождения незабываемого мастера.

На мероприятии, посвященном мастеру, которое состоится в Международном центре мугама 14 мая в 19:00, будет почтена его память - музыканты, обратившись к художественным традициям мастера, представят интересную концертную программу.

Для приобретения билетов https://iticket.az/ru/events/concerts/haji-mammadov-105/151173

Информационная поддержка: Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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