Только кому за 60+! В Баку танцам все возрасты покорны (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Для сохранения активности и здоровья в преклонном возрасте необходимы постоянные физические нагрузки – это подтвердит любой врач. Лучшим способом для пожилого человека поддержать жизненный тонус являются занятия танцами. Они нагружают все группы мышц и стимулируют работу всех органов. Танцы не перегружают организм, поэтому они показаны для людей всех возрастов.

Лауреат международных конкурсов Ленай Сеидализаде провела в Русском доме в Баку открытый урок по танцам для участников категории 60+, сообщает Trend Life.

"Начиная со среднего возраста особенно важно при помощи гимнастики и занятий танцами улучшать работу высших отделов нервной системы, бороться с возрастной атрофией и ослаблением мало работающих в обычных условиях мышц, помогать движению крови и лимфы, улучшать дыхание и обмен веществ", - отметила Ленай Сеидализаде.

Нагрузка по физическим упражнениям была равномерной, постепенно нарастающей от самой незначительной до не превышающей возможностей танцующих. В первой половине урока была проведена разминка, в ходе которой внимание уделялось кистям, пальцам, плечам, шее, корпусу, позвоночнику, стопам и ногам. Во второй половине урока участники открытого урока танцевали под динамичную музыку, изучали отдельные элементы танца, выучили комбинацию из движений и даже станцевали азербайджанский народный танец, об основных элементах которого рассказала и наглядно показала Ленай Сеидализаде.

Люди пенсионного возраста могут не ограничивать себя в выборе танцевальных стилей - годится любое направление, но для пожилых людей лучше всего подходят следующие виды танцев: вальс, фламенко, танго, восточные танцы, зумба, бальные танцы, социальные танцы.

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