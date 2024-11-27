Захватывающее приключение Паддингтона по-азербайджански (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре премиум-класса CineMastercard, расположенном в ТЦ Dəniz Mall, прошла презентация семейной комедии "Приключение Паддингтона 3", с профессиональным азербайджанским дубляжом, сообщает Trend Life.

В закрытом показе приняли участие не только взрослые, но и дети, а также специальные гости международной платёжной системы Mastercard в рамках программы Priceless, медийные личности, звезды и актеры.

На азербайджанском языке фильм озвучили Мурад Дадашов, Кямран Агабалаев, Санубар Искендерли, Земфира Абдулсамедова, Наджиба Гусейнова, Офелия Новрузгызы, Вюгар Гусейнов, Вюсал Муртузалиев, Масма Аслангызы, Нофель Шахмароглу, Ирана Керимова, Саид Мамедов, Севда Бийик и Мамедбагир Эйвазов. Режиссёр дубляжа - Вюгар Гусейнов, продюсер и звукорежиссёр – Теймур Керимов, перевод – Айтен Насирли.

"Приключения Паддингтона 3" – фильм производства StudioCanal и режиссера-дебютанта Дагала Уилсона по мотивам серии международных детских бестселлеров от британского писателя Майкла Бонда. В фильме играют обладательница "Оскара" Оливия Колман, номинант на "Оскар" Антонио Бандерас, номинированная на премию BAFTA Эмили Мортимер и Карла Тоус. Также к своим ролям вернулись знакомые по франшизе актеры - Хью Бонневилль, Джули Уолтерс, Джим Бродбент, Мадлен Харрис и Сэмюэл Джослин. Тетю Люси вновь озвучила Имелда Стонтон, а Паддингтона – Бен Уишоу (лауреат премии BAFTA).

По сюжету, Паддингтон и семейство Браунов отправляются на родину медвежонка – в дремучий Перу. Однако на месте оказывается, что любимая тетушка Люси по таинственной причине сама отправилась в путешествие. Теперь все семья пускается в захватывающее приключение вслед за ней по рекам, лесам и горным пикам огромной Амазонии. Фильм заметно отличается от предыдущих частей. Раньше действие разворачивалось в лондонском доме семьи Браунов, который стал домом и для Паддингтона. Но теперь все иначе. Брауны отправляются в дикие дебри навстречу неизвестности. По ходу этого путешествия каждый из героев понимает что-то новое о себе и своем месте в семье. Испытания помогают им сплотиться. "Приключения Паддингтона 3" напоминают зрителю: откуда бы вы ни были родом, вы всегда сможете обрести свой истинный дом и изменить мир к лучшему.

По инициативе сторон партнёра Cinema Distribution, кинотеатра CineMastercard и при поддержке правообладателя проекта – компании VOЛЬGА, для азербайджанской аудитории был выполнен профессиональный дубляж фильма "Паддингтон 3".

Работа над дубляжом была доверена опытной команде специализированной дубляжной компании, которая сделала всё возможное, чтобы сохранить оригинальную атмосферу и дух фильма, а также передать зрителям искренние эмоции героев. Особое внимание уделялось деталям, чтобы голоса персонажей и их реплики звучали естественно и органично, соответствуя задумке создателей картины.

Cinema Distribution, кинотеатр CineMastercard и кинокомпания VOЛЬGА гордятся результатом совместной работы и верят, что профессиональный подход к локализации фильма поможет зрителям ещё больше насладиться увлекательной историей любимого героя – медвежонка Паддингтона.

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