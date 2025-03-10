История одного мужчины в Баку – дядя из Турции (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре CineMastercard, расположенном в торговом центре Deniz Mall, прошёл гала-вечер драматического боевика "Dayı: Bir Adamın Hikayesi 2" (Дядя: История одного мужчины 2), сообщает Trend Life. Это продолжение фильма "Dayı: Bir Adamın Hikayesi 1", который вышел в 2022 году.

В мероприятии приняли участие режиссёр, сценарист и продюсер фильма Угур Байрактар и исполнитель главной роли Уфук Байрактар, которые специально для презентации прибыли из Турции.

Они прошли по красной дорожке, дали интервью журналистам и сфотографировались со всеми своими фанатами. Азербайджанская публика тепло приветствовала турецких гостей, встречая их бурными аплодисментами.

Во второй части повествование сосредотачивается на жизни Джевахира, который, преодолевая новые трудности, поднимается на ещё большие вершины, сталкиваясь с ещё более сложным выбором и противниками, но не теряя верности своим принципам.

Поддержку в организации мероприятия оказал Cinema Distribution.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!