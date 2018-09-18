Народный артист СССР Мурад Кажлаев свою молодость в Баку воплотил в музыке (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - День национальной музыки - 18 сентября ежегодно широко отмечается в Азербайджане. Этот праздник музыки вошел в историю так же, как и день рождения выдающегося композитора, музыковеда, педагога, публициста, драматурга, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства, народного артиста СССР Узеира Гаджибейли (1885-1948).

Традиционно 18 сентября проходит открытие Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли. В рамках X Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли, который пройдет при организации Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры Азербайджана 18-26 сентября состоится около 30 мероприятий с участием известных музыкантов и коллективов из России, США, Турции, Италии и Словакии.

Среди гостей фестиваля композитор, дирижер, народный артист СССР, профессор Мурад Кажлаев, который является выпускником Азербайджанской государственной консерватории (сейчас – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли).

Мурад Кажлаев проживает в России, и о визите в Азербайджан говорит с большой теплотой.

"Для меня сегодня очень волнительный день, ровно 65 лет назад я вышел с этого потрясающего здания после защиты диплома. Вся моя молодость прошла здесь, поэтому для меня все, что происходит сегодня - волнительно. Смотрю вот на то окошко и вспоминаю: "здесь я занимался сольфеджио, здесь – сочинял музыку, здесь – играл джазовые импровизации". Я поздравляю всех азербайджанцев с величайшим днем музыки и с днем рождения основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства Узеира Гаджибейли", - рассказал Trend Life Мурад Кажлаев.

Народный артист СССР отметил, что был счастлив получить образование в Бакинской консерватории.

"Мне посчастливилось учиться в Баку. Сегодня еще и знаменательный день, потому что я встречаюсь с друзьями. К сожалению, годы бегут, многие мои дорогие педагоги и друзья ушли из жизни…", - добавил Кажлаев.

В рамках X Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли в Баку пройдет авторский вечер Мурада Кажлаева.

"В рамках фестиваля 21 сентября во Дворце Гейдара Алиева у меня авторский вечер. Я привез премьеру – сочинение, написанное на основе азербайджанского фольклора, азербайджанских мугамов, на основе того на чем я вырос. Это большая радость, что я смогу представить сочинение бакинцам", - сказал выдающийся композитор.

Мурад Кажлаев родился 15 января 1931 года в Баку. Окончил Азербайджанской государственную консерваторию имени Узеира Гаджибейли (сейчас - Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли). В 1955 году, окончив консерваторию, переехал в Дагестан. Был преподавателем музыкального училища им. П. И. Чайковского (Махачкала), главным дирижёром симфонического оркестра Дагестанского радио, художественным руководителем Дагестанской филармонии, председателем правления Союза композиторов Дагестанской АССР, секретарем правления СК РСФСР. Автор первого дагестанского балета "Горянка" (1967).

С 1989 до 2007 годы - художественный руководитель и главный дирижёр Эстрадно-симфонического оркестра Центрального телевидения и Всесоюзного радио (сейчас - Академический Большой концертный оркестр Российского государственного музыкального телерадиоцентра).

Основал в 2010 году в Дагестане музыкальную школу для одаренных детей, а в 2011 году создал при ней уникальный музей, посвящённый дагестанской музыкальной культуре.

Мурад Кажлаев является автором свыше 350 произведений. Музыкальные альбомы с его произведениями были выпущены в России, Германии, США и Италии.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.