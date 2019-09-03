Азербайджанская музыка покоряет Санкт-Петербург: Как говорится "ИншАллах!" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - За четверть века существования ансамбль «Джанги» участвовал во множестве фестивалей и заслужил восторженные отзывы любителей музыки в Азербайджане, России и по всему миру. Одно из основных направлений ансамбля – этно-джазовое. Именно как этно-джаз-группа музыканты «Джанги» приняли участие в недавнем грандиозном этническом фестивале «Музыки мира – 2019» в Санкт-Петербурге. Концерт группы как всегда прошёл в России с огромным успехом: неповторимый жанр-синтез джаз-мугам позволяет азербайджанским традиционным инструментам в руках исполнителей гармонично вписываться в современные музыкальные направления. Художественным руководителем коллектива уже много лет является народный артист Азербайджана Мирджавад Джафаров, участник и лауреат многочисленных международных джазовых фестивалей, виртуозно владеющий азербайджанскими народными инструментами – таром и удом. В беседе с журналистом межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева Мирджавад Джафаров рассказал о недавних успехах ансамбля в Санкт-Петербурге, о дружеских связях коллектива в России и творческих планах.

– Вы объездили с гастролями полмира. А как вас встречают в России? Как вы можете охарактеризовать российский интерес к азербайджанской народной музыке?

– Интерес к азербайджанской музыке в России очень высок – с 90-х годов мы бесчисленное количество раз участвовали там в самых разных мероприятиях, например, в Днях культуры Азербайджана. И всегда меня и мой коллектив встречали в России очень, очень тепло. Наша музыка близка и понятна самому широкому кругу слушателей – на наши концерты и мастер-классы приходят самые разные люди.

– Есть ли у участников вашего коллектива какие-то дружеские связи в России – с коллегами, поклонниками?

– Да, конечно, дружеские связи в России у нас есть. Мы сотрудничаем со многими российскими музыкантами, и иногда совместная работа перерастает в настоящую дружбу – мы продолжаем активно общаться, приглашаем коллег из России участвовать в наших фестивалях в Азербайджане. Дружу я и с азербайджанскими музыкантами, которые живут в России. Мы делимся мыслями и идеями, вместе участвуем в концертах.

– В этом году вы приняли участие в грандиозном этническом фестивале «Музыки мира – 2019» в Санкт-Петербурге. Пожалуйста, расскажите немного об этом.

– Честно говоря, даже привыкнув к тёплым встречам в России, такого восторженного приёма я не ожидал. Аплодисменты после недавнего концерта в Санкт-Петербурге всё ещё звучат в моих ушах. Фестиваль «Музыки мира» оказался поистине грандиозным, прекрасно организованным. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить тех, кто готовил и проводил этот праздник – они проделали замечательную работу. Фестиваль прошёл на высшем уровне, мне очень приятно было участвовать в нём. Хотелось бы также отметить, что и организаторы фестиваля «Музыки мира», и наш коллектив очень благодарны за поддержку Министерству культуры Азербайджана и лично министру культуры Абульфасу Гараеву. За нашу недолгую поездку мы успели не только поработать на фестивале – выступить и провести мастер-класс по азербайджанским народным инструментам – но и прогуляться по Санкт-Петербургу. Нам даже удалось прокатиться на кораблике по Неве с двухчасовой экскурсией. Посетили мы и Музей музыки в Шереметьевском дворце, где представлены поистине уникальные экспонаты. Это была не только плодотворная, но и очень приятная поездка.

– Как вы думаете, подобные международные фестивали могут реально способствовать сближению народов? Есть ли у вас какие-то примеры, подтверждающие объединяющую силу музыки?

– Если бы это было не так – не получалось бы такой хорошей музыки. Все люди, которые послушали наше выступление, прониклись ей, даже звукорежиссёр фестиваля – «человек музыки», который хорошо понимает её. Когда я поблагодарил его за прекрасную работу, он ответил, что мы играем такую хорошую музыку, что это он должен благодарить нас, а не мы его. Вот один из живых примеров того, как музыка сближает людей России и Азербайджана, да и вообще любых людей.

– Одно из основных направлений вашего коллектива – джаз-мугам. Что, на ваш взгляд, позволило родиться такой необычной музыке? Что-то изначально роднит столь разные направления как древний азербайджанский мугам и сравнительно молодой западный джаз?

– Да, общее, несомненно, есть. И джаз, и мугам – свободная музыка. И в том, и в другом есть свободная импровизация в музыке и пении, это позволяет гармонично сочетать эти жанры.

– В ансамбле «Джанги» есть не только музыкальное, но и танцевальное направление. Расскажите о нём немного, пожалуйста. Почему было решено совместить оба эти направления в рамках одного коллектива?

– Я назначен руководителем ансамбля в 2002 году, а родился он в 1992 году, его создал очень известный джазмен Рафик Бабаев, ныне покойный. Коллектив изначально был ориентирован на национальные танцы и этно-джазовое направление, и я продолжаю эту работу до сих пор. Этническая музыка в джазовой обработке и уникальная хореография – отличительные черты ансамбля «Джанги». Я уверен, что в будущем мы ещё много раз приедем в Россию и откроем российским зрителям все грани творчества нашего коллектива.

– Есть ли у вас уже какие-то конкретные гастрольные планы?

– 12 октября этого года мы приглашены на международный джазовый фестиваль в Астрахань, ждём всех гостей на нашем концерте. Как говорится у нас: "ИншАллах!"

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