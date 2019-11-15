Radio Lider 107 FM отмечает 20-летие! Наша главная цель – привить хороший вкус слушателям - директор Денис Майоров (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Единственное джаз-радио в Азербайджане Radio Lider 107 FM (Jazz FM), которое играет ведущую роль в популяризации джаза в Азербайджане, сегодня отмечает свое 20-летие.

Гостем АМИ Trend стал директор Radio Lider 107 FM Денис Майоров, который рассказал о долгом и интересном пути развития этого радиоканала.

Сегодня Radio Lider Jazz FM - самое любимое радио для изысканного слушателя, которое было создано президентом телерадиокомпании Lider Адалятом Алиевым.

15 ноября 1999 года впервые в Азербайджане было создано радио Lider для широкого круга радиослушателей. А переход 107 FM на формат "Jazz Radio" стал, безусловно, одним из шагов к возрождению и пропаганде джаз-культуры в Азербайджане. Так, в 2004 году в названии радиостанции появилось заветное слово "джаз". Ныне популярность Radio Lider Jazz FM и, что самое главное, любовь слушателей, собственно, и соответствуют названию телерадиокомпании - ЛИДЕР.

- Денис, поздравляем Вас и Radio Lider Jazz FM со знаменательным событием – 20-летним юбилеем! Давайте вместе вернемся в эти годы и вспомним, с чего все начиналось и как удалось добиться такого большого успеха.

- Спасибо за поздравление. Этот день для меня особенно дорог, потому что Radio Lider я отдал 18 лет жизни. Для меня этот год особенно знаменателен, так как я отметил еще и свое 40-летие. Получается, двойной юбилей! Даже не заметил, как время пролетело (смеется).

Помню, когда еще был совсем молодым, мне было 23 года - выпускник физико-математического факультета Бакинского государственного университета, я связал свою дальнейшую судьбу с Radio Lider. Это был июль 2001 года. Я был редактором, продюсером, главным реактором, теперь уже год как директор. Но не это важно. Как известно, радиостанция начала свою деятельность в 1999 году, за год до открытия телеканала Lider. И первоначально радио работало в стандартном формате многих радиостанций. Однако в 2003 году наш руководитель Адалят Алиев решил кардинально поменять концепцию, пойти на шаг, который никто до сих пор не делал, это было своего рода революцией в национальном радиопространстве. Он сказал, что надо стать совсем другими и выбрать именно джаз как направление, которое, во-первых, ассоциируется с Баку. Ведь наш город исторически был городом джаза, который берет свое начало с 30-х годов ХХ века, а наши исполнители были участниками и победителями многих международных джаз-фестивалей и конкурсов, и по сей день это происходит. И отрадно отметить, что и мы вносим свою лепту в этот процесс, пропагандируя джаз. А во-вторых, была поставлена задача создания радио для изысканного слушателя. И с января 2004 года мы перешли совсем на новый формат.

Многое на этой радиоволне стало новшеством для отечественного радиоэфира – организовывали живые выступления джазменов с мировым именем и наших известных музыкантов, прямые трансляции с международных джаз-фестивалей, различные концерты, тематические передачи, образовательно-познавательные проекты и новости из мира джазовой музыки. Наряду с известными мировыми джазовыми композициями, на радио звучит и национальная джазовая музыка. Передачи Radio Lider Jazz FM на протяжении этих лет наглядно доказывают утверждение о том, что успех и доверие слушателей завоевываются не погоней за высокими рейтингами, а настоящим качеством. Radio Lider Jazz FM слушают и любят не только в Азербайджане. Благодаря этому радио, о наших талантливых музыкантах и традициях узнает все большее число меломанов. Наша главная цель – привить хороший вкус слушателям.

- 20 лет – это много или мало для радио? И насколько трудно придерживаться одного и того же формата на протяжении стольких лет?

- Для радио – это немалый срок, тем более, учитывая, что мы стали одной их первых радиостанций независимого Азербайджана, которая работает в режиме нон-стоп, и тем более на протяжении уже 15 лет – в одном формате. Эти 20 лет были долгими, но в то же время славными годами для завоевания своих слушателей. Ведь джаз больше рассчитан не на широкую публику. В Баку радио часто слушают в машине, иногда простаивая в пробках, в таких случаях просто хочется расслабиться и послушать что-то приятное, а не загружать свой мозг какой-то информацией. Джаз, можно сказать, это музыка релакса, обновления человека и его мыслей. Люди переключаются на нас, чтобы просто отдохнуть, успокоиться, побыть в своем уютном мире…И это очень важно в наше быстротечное время, полное стрессов и различных эмоций. Что касается одного формата, то джаз имеет множество различных направлений и ответвлений. На протяжении всей истории джаз часто менялся, трансформировался, открывался исполнителям и слушателям с ранее неизведанных сторон за счет освоения композиторами и джазменами новых гармонических моделей и музыкальных техник. Джаз – это музыка, обогащающая, наполняющая и развивающая нас. Это история, великие личности, которые создавали и исполняли ее, молодые таланты, развивающие этот жанр. А джазовый музыкант - это не просто исполнитель, а истинный творец, созидающий на глазах у зрителей свое импульсивное искусство, дарующий неиссякаемый источник вдохновения. Эта музыка живет вместе с тобой и ты живешь вместе с ней…

- Вы так интересно рассказываете о джазе... Наверное, чтобы работать в этой сфере 18 лет, надо так сильно любить этот жанр. При этом в наше время, когда люди часто меняют место работы, вы верны своему рабочему месту. С чем это связано?

- Я всегда любил радио, и меня притягивала эта сфера. Более того, очень любил музыку и особенно джаз. И именно здесь я нашел себя и реализую свои идеи, здесь мой мир, здесь моя жизнь, здесь воплощаются мои мечты. Джаз – это музыка, которая дарит наслаждение. Истинную любовь к джазу невозможно измерить, ее можно лишь почувствовать. Это сложная и одновременно невероятно прекрасная музыка, глубокая и эмоциональная. Джаз – это искусство, на которое откликается наше сердце. Очень важно любить, чувствовать и понимать ту музыку, с которой работаешь. Что касается постоянства, то это напрямую связано с нашим руководителем Адалятом Алиевым, который всегда создавал настрой, благодаря своим профессиональным и, особо отмечу, человеческим качествам. Я это говорю прямо, без лести, так как есть. Именно поэтому я чувствую себя здесь как в одной большой семье. Radio Lider Jazz FM стал частью моей жизни, как говорится, впитался в мою кровь.

- Поделитесь своими дальнейшими планами, учитывая юбилей, хотя бы на ближайшую десятилетку.

- Бесспорно, у нас много идей, и они обязательно будут воплощены в новые проекты с учетом потребностей и интересов большой аудитории. Но все это будет строго в рамках нашего формата, которого будем и дальше придерживаться. С каждым годом число наших слушателей растет, и это очень радует. Причем, если раньше это было, в основном, среднее и старшее поколение, то ныне возрос интерес со стороны молодежи, свидетельством чему является успех наших талантов на международной арене. Если провести параллели с человеческой жизнью, то 20 лет – это уже взрослый человек, который имеет определенный опыт, но у него все впереди и жизнь только начинается. Так что и у Radio Lider Jazz FM впереди еще много интересного, жизнь продолжается под джазовые импровизации, а они - бесконечны!

(Автор: Вугар Иманов)

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