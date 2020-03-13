Милош Бикович рассказал об образе Муслима Магомаева и съемках в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В интервью "Российской газете" (https://rg.ru/2020/03/13/kak-serb-milosh-bikovich-vzhilsia-v-rol-muslima-magomaeva.html) известный сербский актер Милош Бикович рассказал о созданном им образе Муслима Магомаева в сериале "Магомаев", который с успехом транслируется на Первом канале России.

- Какую черту Магомаева вы определили самой главной для себя, когда работали над ролью?

- Он был ребенком, желающим получать любовь и сам испытывать это чувство. Он искал это в своем творчестве. Маленьким он рос без родителей, а это оставляет следы в человеческой психике на всю жизнь. Полагаю, что он компенсировал это тем, что он делал в искусстве, и таким образом стал великим. Бог ему помог и благословил за правильно выбранный путь. Может, это и не так, но я так его чувствовал.

- Какая песня Магомаева стала для вас самой любимой?

- Песни разные - и "Мелодия", и "Позови меня", и "Журавли", и "Вдоль по Питерской". Но самое главное в Магомаеве для меня то, что он был больше чем певец. Мне нравится в нем не только то, как он пел и выступал, но и то, как он рисовал, и все, что делал своими руками. Он был талантлив во всем.

- Вас с Магомаевым роднит то, что и он, и вы пользуетесь успехом у женщин. Как с этим справляетесь? Внимание приятно или утомляет?

- Внимание приятно или утомляет в зависимости от того, каким образом оно приходит. Справляюсь нормально (смеется).

- Встречались ли вы в процессе съемок с Тамарой Синявской, и как она вам помогала?

- К сожалению, я с ней не встречался. Она отправила письмо нам в первый день, в котором пожелала удачи в проекте. И я знаю, что именно Тамара Синявская утверждала меня на эту роль и одобрила сценарий.

- Во время съемок вы были в Азербайджане - какое на вас произвела впечатление страна? Были ли курьезные случаи, когда вас на улице, например, видели в образе певца и удивлялись этому.

- Да, действительно, были такие случаи, когда удивлялись. Страна очень красивая и яркая. Но видел я только Баку, а теперь мечтаю о том, чтобы посмотреть в ней другие места. Люди в Азербайджане очень гостеприимные и добрые, и сразу чувствуется, что это - давняя традиция.