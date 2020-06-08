Новая форма работы Бакинской русдрамы вызвала большой интерес в соцсетях (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В период пандемии все театры мира, в том числе и в Азербайджане, перешли в виртуальное пространство. Театры переместились в онлайн, а ценители искусства примкнули к экранам своих компьютеров, планшетов и смартфонов, чтобы наслаждаться постановками и неподражаемой актерской игрой.

Азербайджанский государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна незамедлительно перестроился под новые реалии времени, и с середины марта месяца по сегодняшний день радует любимого зрителя онлайн-показами.

"Для нас эта новая форма работы, но мы сразу перестроились и продолжили радовать нашего любимого зрителя только уже в онлайн-формате. В виртуальном пространстве деятельность нашего театра продолжается на двух платформах – странице театра в Facebook и на официальном сайте. Мы демонстрируем спектакли, видеоотчеты о деятельности театра за последние годы, постановки гастролеров, интервью с известными актерами, среди которых не только отечественные, но и зарубежные, выступавшие на подмостках нашего театра.

Интересным моментом является то, что онлайн зрители могли увидеть спектакли, которые имели огромный успех у публики, но уже вышли из репертуара театра. Важно, что в ходе этих онлайн-показов зрители увидели постановки с участием актеров, которых, к сожалению, уже нет рядом с нами – Фуада Поладова, Нодара Шашигоглу, Аскера Рагимова, Юрия Балиева, Алексея Сапрыкина и других. Показ спектаклей с участием этих видных актеров – дань памяти их творчеству, и безмерное уважение и любовь к их деятельности. Для зрителя же - замечательная возможность, пусть и виртуально - вновь увидеть на театральных подмостках любимых артистов, посмотреть спектакли, которые уже не входят в репертуарный показ. Поэтому не удивительно, что эти постановки приковывают внимание огромного количества зрителей. Онлайн-показы спектаклей на двух наших платформах посещают от 800 до 1000 зрителей. Мы получаем огромное количество отзывов, сообщений со словами благодарности от зрителей не только из Азербайджана , но и других стран, среди которых Россия, Германия, Израиль. Также, перейдя в виртуальное пространство, наш театр не забыл и про юного зрителя. Детские спектакли демонстрируются наравне со спектаклями для взрослых", - рассказал Trend Life заместитель директора Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Ильхам Мамедов.

По словам замдиректора театра, коллектив продолжает работу и над новыми постановками.

"В этот период мы проводим онлайн-репетиции спектаклей, так что деятельность театра не останавливалась ни на минуту, даже в сложных условиях. Наш коллектив проводит онлайн-репетиции спектакля "ВыбиРай", художественным руководителем которого является народная артистка Ирана Тагизаде, а режиссером - Белла Сафина (Климашева). Народный артист Азербайджана Александр Шаровский работает над постановкой по роману народного писателя Максуда Ибрагимбекова "Приходила женщина в чёрном"", - добавил он.

2020 год для Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна очень знаменательный. В декабре театр готовится отметить свое 100-летие.

"Подготовка к этому знаменательному и важному для нас событию продолжается сейчас только в онлайн-формате. Театр – это живой организм, деятельность которого нельзя останавливать. Мы долго шли и ждали эту юбилейную дату. Программа будет очень обширная, о ней мы будем сообщать ближе к дате. Конечно, в день юбилея театра ждем очень много почетных гостей, которые выступят и поздравят наш коллектив. Будет очень красивое и торжественное мероприятие. Сейчас ведутся переговоры с известными театральными коллективами, к нам на гастроли хотят приехать театры Москвы и Санкт-Петербурга – "Современник", Малый театр и другие. Наряду с этим наш театр планирует совершить гастрольный тур. Малый театр России любезно готов предоставить нам свою площадку для выступления, также планируем выступить на сцене Театра им. Ф.Г. Волкова в Ярославле, в Санкт-Петербурге пока определяемся с площадкой", - сказал Мамедов.

В первой половине лета большинство театров завершают свой сезон. По традиции, коллектив Государственного академического русского драматического театр имени Самеда Вургуна это делает премьерным спектаклем. Но коррективы в это вносит сложившаяся ситуация из-за пандемии.

"До 15 июня мы продолжаем показ спектаклей онлайн. Афиша онлайн-показов размещена на нашей странице в Facebook и на официальном сайте театра, зрители могут с ней ознакомиться. Конечно, коллективу очень хотелось бы завершить этот сезон показом премьерного спектакля. Но сейчас мы не можем конкретно говорить об этом. В любом случае, если в этом сезоне мы не сможем встретиться со зрителями, то к сентябрю обязательно подготовим премьеру и сюрпризы для нашей публики - и для юных, и для взрослых зрителей.

Мы всегда ждем в стенах нашего театра и рады зрителю. Просто сейчас нам всем необходимо набраться терпения. Знаю, что и зрители очень соскучились по нашему театру, и они обязательно придут к нам в гости, как только это будет возможно. Все с нетерпением ждут, когда занавес поднимется, и актеры выйдут на сцену. Коллектив нашего театра активно готовится к этому моменту, мы продолжим радовать нашу публику премьерами и интересными творческими сюрпризами. Театр невозможно представить без зрителей, наш коллектив с нетерпением ждет этой встречи и благодарен публике за поддержку и внимание", - добавил он.

Отметим, на 15 марта в театре была запланирована премьера спектакля "Сталин" по пьесе народного писателя Азербайджана Эльчина, но в связи с карантинным режимом премьерный показ отложили. Спектакль полностью готов и коллектив театра готов представить его зрителю, как только это будет возможно.

(Автор: Джани Бабаева )