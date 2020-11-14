Пусть даже без театральной сцены, хоть в снег, хоть в дождь - мы выступим! - директор Шушинского театра

Интервью 14 ноября 2020 20:04 (UTC+04:00)
Пусть даже без театральной сцены, хоть в снег, хоть в дождь - мы выступим! - директор Шушинского театра

БАКУ /Trend Life/ - Известие об освобождении города Шуша от оккупации подарило мне столько радости и положительных эмоций, что невозможно передать словами, сказал Trend Life директор Шушинского государственного музыкального драматического театра, заслуженный артист Азербайджана Ядигар Мурадов.

"Я не смог сдержать своих эмоций, плакал от радости как ребенок, пел от счастья… Всем, кто звонил мне в этот день и спрашивал - как у меня дела, отвечал песней Алибабы Мамедова – "Bu gün elə xoşbəxtəm ki, sanki qanadlı quşam. Elə bil ki, anadan, indicə doğulmuşam… (Сегодня я так счастлив, словно птица в полете. Будто я вновь родился…). Возможно, строки из песни я исполнил тысячу раз, перезваниваясь с членами нашего коллектива и знакомыми. В тот день я осознал, сколько людей относятся ко мне с теплом и уважением – ведь столько звонков с поздравлениями от родных, друзей, знакомых мне никогда еще не поступало", - отметил заслуженный артист.

Директор Шушинского государственного музыкального драматического театра выразил слова глубокой признательности Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Азербайджана, Президенту Ильхаму Алиеву и нашей доблестной армии.

"Во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Ильхамом Алиевым азербайджанские военнослужащие проявили настоящую отвагу в борьбе с армянскими оккупантами. Пусть Аллах хранит всех солдат, сержантов, офицеров… Пусть все будут здоровы. Они освобождали наши исконные земли от захватчиков, мужественно защищали территориальную целостность Родины. Дав слово освободить Отчизну от оккупантов, сдержали его. Мой сын Узеир тоже пошел на фронт добровольцем", - добавил Мурадов.

Заслуженный артист подчеркнул, что у коллектива Шушинского театра много творческих планов, и они с нетерпением ждут, когда смогут вернуться в родную Шушу.

"Теперь дело за нами - возродим наши земли, восстановим наш театр! Знаете, здание театра было разрушено, а на его месте армянские оккупанты возвели парк. Все, что связанно с нашей культурой будет восстановлено. Мы подготовим интересные спектакли, будем делать все для просвещения азербайджанского народа.

У коллектива театра столько прекрасных планов и идей, среди них - постановки на патриотические темы. Первым спектаклем, который Шушинский театр представил в Баку (прим. – после оккупации Шуши в 1992 году театр начал функционировать в Баку), стала постановка "Аршин мал алан". Тогда члены коллектива театра дали самим себе слово: "Когда вернемся в Шушу, покажем именно этот спектакль". Пусть даже без театральной сцены, в том парке, который сейчас на месте здания нашего театра, хоть в снег, хоть в дождь - мы выступим…", - сказал директор театра.

Ядигар Мурадов рассказал, что на видеокадрах из освобождённого после 28 лет оккупации города Шуша, увидел свой дом.

"Мой дом в порядке, я его увидел, когда показывали видеокадры из освобожденного от оккупации города. На них можно заметить пятиэтажный дом, напротив два частных дома - один маленький, а другой побольше, с мансардой. Так вот, этот дом с мансардой и есть мой дом. Мы там жили…", - добавил заслуженный артист.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

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