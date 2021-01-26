Она приехала из Канады в Азербайджан, чтобы изучать мугам и научиться игре на таре – интервью с Полиной Десятниченко (ВИДЕО/ФОТО)

Интервью 26 января 2021 14:54 (UTC+04:00)
Она приехала из Канады в Азербайджан, чтобы изучать мугам и научиться игре на таре – интервью с Полиной Десятниченко (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Мугам - национальное достояние Азербайджана, искусство, которое очаровывает слушателей. Сила мугама настолько велика, что он, завораживая своей красотой, побуждает исследователей и музыкантов из разных уголков мира изучать его. Среди них и Полина Десятниченко, несколько лет назад она приехала в Азербайджан из Канады в качестве исследователя этномузыки.

Десятниченко - научный работник Гарвардского университета, в 2017 году получила степень доктора наук в Университете Торонто. В Азербайджане Полина Десятниченко изучает нашу национальную музыкальную культуру, технику исполнения на таре.

В беседе с корреспондентом Trend Life Полина Десятниченко рассказала о том, когда и где она впервые услышала азербайджанский мугам, что побудило ее на несколько лет переехать из Торонто в Баку, и кто учил ее исполнению на таре.

- Полина, когда и при каких обстоятельствах вы впервые услышали мугам?

- Я познакомилась с азербайджанской музыкой еще до того, как услышала мугам. Мой педагог по фортепиано Майя Джафарова – азербайджанка, и я брала у нее уроки, когда училась в консерватории. Она научила меня исполнять шедевры великих азербайджанских композиторов - Гара Гараева, Вагифа Мустафазаде, Адиля Бабирова. Признаюсь, я была так очарована этими композициями.

Затем Майя Джафарова познакомила меня с Исмаилом Гаджиевым – азербайджанским дирижером, живущим уже долгое время в Торонто. При их содействии я начала участвовать во многих мероприятиях азербайджанской диаспоры в Торонто. Впоследствии Исмаил Гаджиев пригласил меня выступить со своим камерным оркестром "Шелковый путь". На эти выступления из Азербайджана приехало мугам-трио в составе Муниса Шарифова, Сахиба Пашазаде и Гюллю Мурадовой. Знаете, я очень хорошо помню момент, когда впервые услышала мугам, они исполняли "Карабах Шикестеси" и голос ханенде меня просто поразил. Стиль исполнения был настолько выразительный, эмоциональный, пронзительный... Мне очень понравилась динамика между инструменталистами и певцом, как они, импровизируя, завораживают зрителей. Момент, когда я услышала выступление этого трио, для меня стал решающим, полностью изменив мою жизнь и творческий путь.

- Что вас побудило приехать в Азербайджан и пожить здесь четыре года? Трудно ли проходила адаптация?

- Вначале планировала приехать на год или максимум два года. Это было необходимо для моих полевых исследований, связанных с докторской диссертацией в Университете Торонто. Я собрала много материала, успешно написала свою работу, но поняла, что на этом мои поиски и путешествие в мир мугама только начались… Познание мугама – это путь без конца, и если ты на него встал, дороги обратно уже не будет. Когда уехала в Канаду писать свою работу, ужасно скучала, ведь в Азербайджане у меня появились близкие друзья, учителя, и искусство мугама – оно меня буквально втянуло. Поэтому я возвращаюсь, и всегда буду стремиться в Азербайджан.

Что касается адаптации, я приехала в Азербайджан в качестве исследователя музыки, и моей целью было собрать информацию для своей работы, а это значит, что я долго готовилась, много читала о культуре, музыке, традициях, быте, старалась узнать о стране как можно больше.

Но все же что меня впечатлило в Азербайджане - так это сильные семейные традиции. Я увидела, что для большинства людей семейные ценности являются приоритетом. Чтобы наблюдать за выступлениями исполнителей мугама, я посещала азербайджанские свадьбы. Мне также было очень интересно узнавать больше о свадебных обычаях, составляющих основу азербайджанской культуры.

- Если не ошибаюсь, после защиты диссертации вы планировали написать книгу. Она уже издана?

- После защиты диссертации я получила должность научного исследователя в Гарвардском университете, и именно эта работа связана с изданием книги о мугаме. На данный момент я работаю над книгой. Она на английском языке, и если перевести на русский, то название звучит так - "Мугам – жемчужина музыкальной культуры постсоветского Азербайджана. Творческие, этнопсихологические и социальные аспекты его бытования".

- Расскажите, почему вы выбрали именно тар, а не кяманчу, например, или другой азербайджанский национальный инструмент?

- У тара необычный завораживающий тембр. Порой, когда слушаю инструмент, мне кажется, будто он читает поэзию. В нем слышны философские изречения, доносится глубокий смысл... Тар сочетает эмоциональность, страсть, его чувства как бы на грани, и в то же время в нем сдержанность, строгость. Недаром люди плачут, слушая исполнение на таре, особенно, когда играют на желтых струнах. У исполнения на таре много интересных штрихов, этот инструмент богат своим звукоизвлечением. Есть такой штрих - джырмаг, одним пальцем берешь ноту немного выше той, которую держишь - словно царапаешь ее. Такое чувство, что царапается само сердце.

Также меня поразила способность тара передавать композиции Баха, Моцарта, Бетховена. И еще, изучая тар, я много информации собирала для своей исследовательской работы о мугаме в целом.

- Кто обучал вас игре на таре, легко ли проходило обучение?

- Мне очень повезло, потому что у меня была возможность изучать мугам с самыми выдающимися исполнителями на таре в Азербайджане – это Рамиз Гулиев, Аслан Магеррамов, Эльхан Мансуров, Валех Рагимов, Вамиг Мамедалиев и Эльхан Музаффаров.

Мой первый учитель Мухамед Аманаллахи – тарист из Тебриза, ученик Рамиза Гулиева, он живет недалеко от Торонто, и до того как приехать в Азербайджан, я несколько месяцев обучалась у него. На сегодняшний день у меня два основных педагога - Эльхан Мансуров и Вамиг Мамедалиев. Эльхан Мансуров - преемник школы исполнения Бахрама Мансурова. Этот стиль исполнения требует очень большой техники и владения разными штрихами, но здесь главное не скорость, а скорее выразительность игры. Данный стиль очень близок к исполнению газелей, потому что в нем наиболее присутствует поэтическая метрика аруз.

С Вамигом Мамедалиевым изучаю манеру исполнения таристов Ахмеда Бакиханова и Гаджи Мамедова. Стиль Вамига Мамедалиева объединяет две эти школы. Этот стиль более виртуозный с точки зрения скорости, и более популярный на сегодняшний день.

- Для каждого музыканта его первый инструмент имеет большое значение. Расскажите о своем первом таре. Как он у вас появился и сколько сейчас инструментов в вашей коллекции?

- Действительно, мне очень дорог мой первый инструмент. Его я приобрела буквально в первый день, как только прилетела в Азербайджан. У меня уже были налажены контакты с местными музыкантами и учителями, и приехав, я сразу направилась в музыкальную школу имени Бюльбюля, в класс Аслана Магеррамова. По его совету я приобрела свой первый тар. Первые дни, недели, месяцы в Азербайджане помню очень четко. Занималась по шесть-семь часов в день, училась тогда у Аслана Магеррамова и Рамиза Гулиева. Была одержима желанием научиться играть на этом волшебном инструменте, жертвовала временем, чтобы добиться своей цели. И все это было с моим первым таром. Теперь у меня уже три инструмента.

- Вы с таким трепетом говорите о мугаме. Скажите, а с искусством азербайджанских ашугов знакомы?

- Да, знакома, много читала об истории и теории этих традиций. Кстати, есть много связи между ашугским исполнением и мугамом. Но признаюсь, мне ближе мугам, так пал выбор моего сердца. Мугам меня трогает больше, чем какая-либо другая традиция в мире. И именно мугам покорил мою душу.

- В Канаде есть потребность в азербайджанской музыке, выступаете ли вы там с концертами?

- Да, я в основном выступаю в университетах, на конференциях, даю мастер-классы, читаю лекции. Я предпочитаю играть на таре и рассказывать. Иногда читаю газели, поэзию - мне всегда хочется, чтобы публика в других странах поняла глубокий смысл, который мугам несет в себе.

- Поделитесь впечатлениями о Баку – одни называют наш город "европейским Дубаем", другие - "Кавказским Парижем", а как бы вы его описали?

- Я согласна (улыбается). Баку действительно один из самых красивых городов в мире. Он так изящно сочетает традиции и современность, его недаром называют мостом между Западом и Востоком. Я безумно люблю этот город, очень много самых дорогих моему сердцу воспоминаний связано именно с Баку. Люблю бульвар, Каспийское море, вдохновляющую архитектуру, которую можно найти в Старом городе (прим. – Ичери Шехер), Центр Гейдара Алиева, Филармонию… В каждом уголке Баку есть что-то необычное, и многие места имеют неповторимый исторический колорит.

(Автор: Джани Бабаева)

Она приехала из Канады в Азербайджан, чтобы изучать мугам и научиться игре на таре – интервью с Полиной Десятниченко (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Image
Она приехала из Канады в Азербайджан, чтобы изучать мугам и научиться игре на таре – интервью с Полиной Десятниченко (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Image
Она приехала из Канады в Азербайджан, чтобы изучать мугам и научиться игре на таре – интервью с Полиной Десятниченко (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Image
Она приехала из Канады в Азербайджан, чтобы изучать мугам и научиться игре на таре – интервью с Полиной Десятниченко (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Image
Она приехала из Канады в Азербайджан, чтобы изучать мугам и научиться игре на таре – интервью с Полиной Десятниченко (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Image
Она приехала из Канады в Азербайджан, чтобы изучать мугам и научиться игре на таре – интервью с Полиной Десятниченко (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Image
Она приехала из Канады в Азербайджан, чтобы изучать мугам и научиться игре на таре – интервью с Полиной Десятниченко (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Image
Она приехала из Канады в Азербайджан, чтобы изучать мугам и научиться игре на таре – интервью с Полиной Десятниченко (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Thumbnail
Она приехала из Канады в Азербайджан, чтобы изучать мугам и научиться игре на таре – интервью с Полиной Десятниченко (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Thumbnail
Она приехала из Канады в Азербайджан, чтобы изучать мугам и научиться игре на таре – интервью с Полиной Десятниченко (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Thumbnail
Она приехала из Канады в Азербайджан, чтобы изучать мугам и научиться игре на таре – интервью с Полиной Десятниченко (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Thumbnail
Она приехала из Канады в Азербайджан, чтобы изучать мугам и научиться игре на таре – интервью с Полиной Десятниченко (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Thumbnail
Она приехала из Канады в Азербайджан, чтобы изучать мугам и научиться игре на таре – интервью с Полиной Десятниченко (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Thumbnail
Она приехала из Канады в Азербайджан, чтобы изучать мугам и научиться игре на таре – интервью с Полиной Десятниченко (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Thumbnail
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