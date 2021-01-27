Шушинские красавицы глазами мастера из Парижа, или Карабахская Мадонна (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известная азербайджанская художница, обладательница престижной награды TOILE D'OR ("Золотое полотно") Нигяр Нариманбекова проживает и работает в Баку и Париже. Имя Нигяр Нариманбековой включено в реестр лучших художников Франции, она неоднократно отмечена международными премиями. И если европейскому зрителю не раз представлялась возможность лицезреть полотна художницы на многочисленных престижных выставках и арт-проектах, то в родном Азербайджане вернисаж работ мастера пройдет впервые.

Организовать персональную экспозицию в любимом и дорогом сердцу Баку Нигяр Нариманбекова планировала давно, но в связи с пандемией и действующими ограничительными мерами провести большой праздник для многочисленных поклонников творчества художницы не представлялось возможным. Однако после смягчения особого карантинного режима в стране и возобновления с 25 января работы музеев и выставочных залов, Нигяр Нариманбекова планирует в ближайшем будущем представить бакинскому зрителю экспозицию своих работ.

Точную дату вернисажа художница пока не называет, но подчеркивает, что с нетерпением и огромной надеждой ждет встречи с публикой, которая состоится в Бакинском центре искусств Yeni Gallery .

О подготовке к предстоящей выставке, картинах, которые будут представлены на ней в беседе с Trend Life рассказали Нигяр Нариманбекова и ее дочь, куратор и организатор проекта Лейла Агамалова.

Центральными работами на предстоящей в Баку персональной выставке Нариманбековой будут два полотна из новой серии "Шушинские красавицы". К созданию серии художница приступила с первых дней Второй Карабахской войны.

"В эти дни дух патриотизма и безграничная любовь к Родине еще больше сплотила всех граждан Азербайджана. Мы знали – Победа будет за нами! Как художник, я считала свои долгом посвятить картины Карабаху, городу Шуша. Род Нариманбековых испокон веков жил в этих божественных краях, в жемчужине Карабаха – красавице Шуше. Мой прапрадед Нариман бек Карабахы из древнего знатного дворянского рода Карабахских беков был уроженцем города Шуша. И для меня Шуша – это мои родственники, прабабушки и прадедушки, которые там родились и жили", – отмечает Нариманбекова.

Прекрасный город Шуша в картинах художницы – это красивая девушка с зелеными глазами и золотыми волосами. На предстоящей выставке зрители увидят две картины из серии "Шушинские красавицы" – "Карабахская Мадонна" и "Шушинская красавица. Хары бюльбюль".

"Вообще я лирик, и создаю поэтическое искусство, у меня в картине всегда присутствует центральный персонаж – ангел или красивая женщина, которая воплощает в себе Мадонну.

Картина "Шушинская красавица. Хары бюльбюль" олицетворяет молодую девушку, которая повязала на голову кялагаи и взяла в руки цветок Хары бюльбюль. Цветок, который дарят любимым, как мой дедушка Ягуб Фарман Нариманбеков дарил моей бабушке, француженке Ирме Лярудэ… Вторая работа "Карабахская Мадонна" – образ матери, женщины, воспитывающей ребенка в духе патриотизма, впитавшей в себя воздух свободы, поэзии, культуры этого великого края.

Женщины города Шуша – самые красивые, поэтичные и героические. Они не пустят врага на родную землю! Этим женщинам надо воспевать хвалу, потому и картины посвящены героическому образу шушинских женщин", – рассказывает художница.

Серия картин "Шушинские красавицы", над которой работает автор, будет олицетворять свободолюбивый дух этой великой земли. В нее войдет 10-12 картин. На предстоящей выставке Нигяр Нариманбекова представит только два полотна, а после уже организует экспозицию всей серии сначала в Баку, а затем в Москве и Париже.

Нигяр Нариманбекова – дочь выдающегося мастера, одного из наиболее значимых азербайджанских живописцев ХХ века, народного художника Азербайджана Видади Нариманбекова (1926-2001 годы) – мастера кисти и автора монументальных картин на патриотическую тему.

"Папа, к сожалению, не дожил, не увидел этот славный день – освобождение города Шуши. Если бы он был жив, то непременно написал эпическую картину, посвятив ее подвигу наших шехидов и военнослужащих. Он был единственным азербайджанским художником, так много писавшим на военную тематику, о подвиге солдат, патриотизме... В нашей семье хранится его картина, созданная в годы Первой Карабахской войны. На ней изображена Мадонна с младенцем и воины, сидящие над свечой. Сегодня, будь папа с нами, он точно написал бы картину о Великой Победе Азербайджана. Есть невосполнимые люди, и папа из их числа…", – добавила Нариманбекова.

Куратором предстоящей выставки является Лейла Агамалова – дочь Нигяр Нариманбековой, для нее выступать в данном качестве станет дебютом.

"Я организовывала несколько мероприятий, связанных с культурой, искусством, красотой, но в качестве куратора художественной выставки выступаю впервые. Это наш первый, но далеко не последний проект. Реализовать его мы решили в знаковом месте – Бакинском центре искусств Yeni Gallery, функционирующим с 1995 года. Эта самая первая независимая организация сообщества художников в Азербайджане. Место историческое и в тоже время современное, так же как картины моей мамы.

В экспозицию войдут 25 картин из серий "Я люблю тебя Париж", "Театр и балет", "Игрушки любви", "Сны детства" и, конечно, "Шушинские красавицы". Надеюсь, что на выставку придут все, кто давно мечтал увидеть работы Нигяр Нариманбековой. Картины экспонировались в Париже, фигурировали в журналах и соцсетях, были удостоены ярких призов и дипломов.

Работать с мамой с одной стороны легко, ведь я уверена в ней и в продукции, которую представляю. Когда рассказываю о проекте, мои чувства к работам и их автору передаются окружающим. В этом случаи сразу заметно, нравятся тебе картины или нет. Мне они искренне нравятся – считаю свою маму одним из самых выдающихся художников и единственным современным автором, который представляет Азербайджан на таком высоком уровне во Франции. Курировать проект мне абсолютно легко, нет сомнений, что эта выставка затронет сердца. С другой стороны присутствует ответственность, ведь мама очень требовательный человек, и особенно к своей дочери...", – отмечает Лейла Агамалова.

Куратор подчеркнула, что в связи с тем, что в стране действует карантинный режим, точная дата открытия выставки будет названа в ближайшее время.

"Мы хотим, чтобы все желающие смогли посетить вернисаж, и, безусловно, организуем посещение с установленными Оперативным штабом нормами. Так как выставка вызывает интерес и ее очень ждут поклонники искусства, думаю, посетители с удовольствием придут, даже с учетом нового формата посещения", – сказала она.

После Баку в планах у Лейлы Агамаловой представить проект в Москве, ведь Нигяр Нариманбекова окончила в столице России легендарный Всесоюзный государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) (сейчас - Всероссийский государственный институт кинематографии С. А. Герасимова).

Предстоящая выставка для Нигяр Нариманбековой – давняя и заветная мечта. "При том, что крупные арт-проекты с моим участием проходили во Франции и были завоёванные престижные награды, для меня всегда было важно представить свои картины в Баку. В связи с тем, что грянула пандемия, я смогла привезти только 12-15 своих работ, плюс на выставке будут картины из частных коллекций и новые произведения, созданные в Баку в период карантина. Поэтому эта выставка положит начало будущей большой выставке в родном Азербайджане", – сказала Нариманбекова.

Кстати, бакинскому зрителю будет представлена уникальная возможность приобрести картины Нигяр Нариманбековой.

"Впервые выставлю картины на продажу. Я практически не продаю свои работы, исключение составляют благотворительные проекты. Но в этот раз многие спрашивали о возможности приобрести произведения, и отказать родному бакинскому зрителю я не имею права. Это моя первая выставка в Азербайджане, и я хочу, чтобы полотна остались в моей родной стране", – добавила она.

Специально к выставке издан содержательный каталог, посвященный не только творчеству художницы, но и истории рода Нариманбековых.

"Чтобы рассказать зрителю историю семьи Нариманбековых, историю создания картин, описать внутренний мир художника, было обязательным издание каталога. Зачастую в каталогах информация сжатая, а наш получился очень развернутым, с описанием картин Нигяр Нариманбековой. Из издания читатели смогут почерпнуть много интересного о прадеде мамы Амирбеке Нариманбекове, его двоюродном брате Нариман беке – видном общественном и политическом деятеле АДР, который был одним из подписавших Декларацию о независимости Азербайджана. Также о бабушке мамы – француженке, модельере Ирме Лярудэ, и папе – Видади Нариманбекове", – рассказала Лейла Агамалова.

(Автор: Джани Бабаева)