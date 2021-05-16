Агидa Манизаде – азербайджанская "царица всех наук" в США: эксклюзивное интервью с членом Клуба миллионеров (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Математику всегда называли царицей всех наук. "Матема" по-гречески означает "наука", "достоверное знание", и не случайно, что в течение тысячелетий эта наука остается жизненно важной во всех сферах человечества. "Великая книга природы написана математическими символами" - говорил Галилео Галилей. Однако, несмотря на то, что слово "царица" женского рода, на протяжении веков занятия математикой считались неженским делом, и женщинам даже запрещалось заниматься этой наукой. Более того, женщины-математики испытывали трудности с созданием семьи. Подумать только! Выбор женщиной профессии математика встречал неодобрительное отношение со стороны общества, и лишь немногие мужчины осмеливались предложить им руку и сердце. Однако, несмотря на все это, некоторые женщины-математики, упорно идя наперекор традициям, вписали свои имена в историю. Естественно, что эти предрассудки остались в прошлом, и женщины ныне вносят большую лепту в развитие "царицы всех наук".

Одна из них - наша соотечественница Агида Манизаде, которая является гордостью Азербайджана в США. Совсем недавно доктор наук, профессор факультета математики и статистики Рэдфордского Университета (Radford University) Агида Манизаде была избрана президентом Совета учителей математики штата Вирджиния. О достижениях нашей соотечественницы мы расскажем ниже, а пока отметим, что, начиная с 2010 года, Radford University получил благодаря ей более 2.2 млн долларов в виде грантов! Фантастика!

Представляем читателям Trend Life интервью с Агидой Манизаде, данное ею по телефону из США. Беседа получилась интересной и искренней. В силу своей скромности она никогда до этого не давала интервью отечественным СМИ.

Агида Манизаде с золотой медалью окончила среднюю школу №164 в Баку, и с красным дипломом - механико-математический факультет Бакинского государственного университета. Получилa степень магистра в колледже Уильяма и Мэри (второй старейший университет в США) в 2000 году и докторскую степень в Университете Вирджинии в 2006 году. С 2009 года занимается научной деятельностью и преподает в Radford University.

Все началось с … бозбаша

"В 1997 году после окончания БГУ решила продолжить обучение в магистратуре и докторантуре, особенно хотелось учиться в США, где науке уделялось особое внимание со стороны государства. Сами знаете, что в те годы не было широкого доступа к информации, как это сегодня можно сделать посредством интернета. После сдачи на высоком уровне экзаменов по соответствующим программам мне поступило предложение от трех университетов США, которые готовы были оплатить мое дальнейшее обучение. Оставалось самое главное – уговорить родителей. С трудом это удалось сделать, убедить родителей отпустить меня, молодую и незамужнюю, в США. Сами знаете, как у нас с этим (смеется). Мой отец Габиль Маниев был полковником советской армии, а затем служил в азербайджанской армии. Благодаря этому я побывала во всех уголках Азербайджана, куда отправляли отца по долгу службы. А мать Ругия ханум была врачом-педиатром. В семье еще есть младшая сестра и брат. В общем, видя мой огромный интерес к науке и обучению на самом высоком уровне, им пришлось согласиться. Конечно, они очень переживали за дочь, тем более в такой далекой стране. А любовь к математике у меня была с самого детства. Однажды, когда мне было 13-14 лет, меня задели слова одной учительницы, которая сказала: "Зачем тебе интегрирование и дифференцирование, если все равно придется готовить бозбаш?" (ред. – традиционное азербайджанское блюдо в виде супа: разновидности - кюфта-бозбаш, с крупными тефтелями из молотой баранины, и парча-бозбаш, с большими кусками мяса ягненка. В простонародье "готовить бозбаш" означает для женщин "стать домохозяйкой", а в некоторых случаях, как говорится, и вовсе "обабиться"). Тогда я сказала себе, что никогда не буду готовить бозбаш! И когда вышла замуж, четыре года вообще не готовила бозбаш - для меня это был принципиальный вопрос, хотя очень любила это блюдо (смеется). Я сказала, что только после завершения докторантуры буду готовить бозбаш. Так что мой супруг получил свою первую порцию бозбаша в США только после этого события (смеется). Мой супруг Вугар Гасымов - инженер в области İT-технологий и робототехники. Вообще, я очень люблю готовить, и если бы вы увидели моего супруга, то поняли, насколько велика эта любовь (смеется). Кстати, у нас двое девочек – 16-летняя Хавва и 10-летняя Алия, они родились и выросли здесь, и тоже любят готовить. Я их научила готовить многие национальные блюда. На Новруз байрамы обязательно готовим шекербуру и пахлаву, украшаем праздничный стол, как в Азербайджане. Я считаю, что национальные блюда - это часть нашего наследия. Моя бабушка была замечательным кулинаром, я многому у нее научилась. И мама прекрасно готовит. Наши американские друзья, когда приходят в гости, всегда в восторге от наших блюд. А недавно Алия даже провела своеобразный мастер-класс для американских детей по приготовлению азербайджанской долмы из виноградных листьев. Она у меня очень практичная, есть тяга к химии. Однажды спросила меня, кто больше зарабатывает – химики или банкиры. И когда я ответила – банкиры, она задумалась и сказала: "Это же скучно, сидеть целый день в офисе и считать чьи-то деньги. Лучше я стану химиком, но выйду замуж за банкира" (смеется). А Хавва хочет стать врачом, как ее бабушка. Наш главный принцип в семье – взаимоуважение и взаимопомощь".

Семья проживает в небольшом университетском городке. Рэдфордский университет, основанный в 1910 году, первоначально действовал как женский колледж, с 1924 года - Государственный педагогический колледж. В 1943 году объединился с Политехническим институтом Вирджинии и Государственным университетом Блэксбурга, став женским кампусом более крупного университета (вплоть до 1964 года). В 1979 году получил статус университета. Сегодня это один из восьми государственных университетов США, предоставляющих докторские степени, учебные программы для студентов по более чем 100 специальностям, реализует множество международных программ.

"Мы здесь единственные азербайджанцы, что накладывает большую ответственность. Как известно, за границей по представителям той или иной национальности судят о народе и стране в целом. Поэтому стараемся достойно представлять свою страну и народ. Это также дает дополнительный стимул для движения вперед, хочется всем показать какие мы – азербайджанцы, стараемся ломать стереотипы в США, создаваемые "нашими соседями". Своих детей мы тоже воспитываем на национальных традициях, стараемся давать больше информации об Азербайджане. Супруг очень любит слушать мугам, я – азербайджанский джаз. И музыка тоже способствует воспитанию. Конечно, мы скучаем по родным, близким и друзьям в Азербайджане, часто созваниваемся, постоянно интересуемся происходящими на родине событиями. И чувствуем себя счастливыми, что после многолетней оккупации наши земли освобождены! Конечно, предстоит еще очень многое сделать, чтобы все восстановить, для этого требуется большое терпение и трудолюбие. Азербайджан станет еще прекраснее!".

Значение образования для женщин и важность математики

По словам Агиды Манизаде, образование нужно женщине даже больше, чем мужчине.

"У моего деда Ганбара, папиного отца, было двенадцать детей, из которых две девочки. Он сделал все, чтобы именно девочки получили высшее образование. И когда у него спросили о причине этого, он ответил - "чтобы в будущем они могли зарабатывать деньги, не унижаясь и сохраняя свое достоинство, им необходимо хорошее образование. А мужчина может заработать в любой сфере, даже, например, таская камни". И он был прав. Ведь немало случаев в обществе, когда женщина не получает образование, становится домохозяйкой, а если умирает супруг или происходит развод, ей приходится очень тяжело. Поэтому для женщин очень важно получить образование, чтобы "крепко стоять на ногах", развиваться и приносить пользу обществу. Такая же позиция была и у моих родителей, они предоставили мне право выбора для будущей профессии и всегда помогали в получении образования. И даже если образованная женщина станет домохозяйкой, она все равно воспитает достойных граждан общества, успешных личностей. Так что образование женщин – это стратегический и национальный вопрос развития страны.

Помню, как в детстве родители решили отдать меня в музыкальную школу, но после прослушивания им сказали "больше эту девочку сюда не приводите" (смеется). У меня абсолютно не было музыкального слуха. Потом меня отвели в кружок рисования в Дом пионеров, где я полюбила изобразительное искусство. И по сей день это мое любимое хобби, наш дом украшают мои работы - пейзажи и в манере сюрреализма, которые создаю для души. Моим девочкам тоже нравится рисовать и мы часто создаем полотна вместе – настоящий семейный проект. Человек не должен зацикливаться на своей работе, творчество привносит в жизнь яркие краски".

Агиду Манизаде можно также считать своеобразной продолжательницей пути великого ученого-математика Лютфи Заде, который продемонстрировал всему миру научный потенциал азербайджанского народа в области точных наук. А формулой своего успеха Агида Манизаде считает трудолюбие.

"Мне очень нравится заниматься наукой. Даже если бы мне не платили, все равно выбрала бы этот путь. Я от этого получаю колоссальное удовольствие! Это же огромная привилегия, когда занимаешься любимой работой и при этом еще получаешь деньги. Необходимо упорно идти к поставленной цели и рассчитывать на свои силы. Роль математики в современном мире постоянно возрастает. Математические законы легли в основу всех изобретений, от примитивных рычагов до информационно-коммуникационных технологий и освоения космоса. Древние египтяне никогда бы не построили свои пирамиды без простых законов математики. С математики начинается всё – даже когда рождается ребёнок, в его жизни уже появляются первые цифры - рост и вес. В наше время появляется всё больше вычислительных машин, суперкомпьютеров, сложных технологий и автоматов, поэтому математика охватывает все сферы жизнедеятельности человека, без нее невозможно обойтись инженерам, строителям, астрономам, военным и т.д. Математика также способствует гибкости ума, помогает грамотно анализировать и принимать необходимые решения. Мы живем в постиндустриальный период, когда развиваются технологии, приносящие большую пользу как отдельным личностям, так и странам. Необходимо вкладывать большие инвестиции в сферу высоких технологий. Следует отметить, что одним из факторов победы во второй Карабахской - Отечественной войне, наряду с героизмом солдат и офицеров, стало использование самых современных технологий. Все в мире развивается, происходят новые открытия и можно с уверенностью сказать, что завтра математика станет ещё могущественнее, ещё важнее и нужнее людям, чем сегодня".

Достижения Агиды Манизаде

Доктор наук Агида Манизаде является лидером мастерского преподавания и научно-исследовательской деятельности Radford University. Она разработала пять новых курсов, студенты и аспиранты с успехом представляют совместные с профессором Манизаде работы на международных конференциях и в рамках научных исследований. Является автором около 40 научных статей, выступала с докладами на около 80 конференциях.

Агида Манизаде - основатель Центра повышения квалификации учителей математики при министерстве образования Вирджинии. В рамках сотрудничества с учеными из NASA реализовала в Radford University летнюю программу для приобретения учителями математики опыта и навыков в условиях симуляции космического строительства. Участники этой программы обучались в Научно-исследовательском центре NASA Ленгли для приобретения знаний в областях науки, техники, инженерии и математики с упором на прикладную математику.

Агида Манизаде удостоена множества наград. В 2013 году получила звание "Выдающегося профессора" Radford University, в 2014 - награду Клуба миллионеров Radford University, которая присуждается профессорам за деятельность, принесшую университету более 1 млн долларов в виде грантов. Как уже было сказано выше, с 2010 года принесла Radford University более 2.2 млн долларов в виде грантов. В 2017 году получила звание "Заслуженного творческого исследователя" Radford University за большой вклад в науку и эффективность преподавания. В 2017-2018 годах работала советником по исследованиям и грантам, помогая коллегам повысить качество своих исследовательских работ, что привело к уникальному показателю - количество соискателей грантов, подавших свои заявки впервые, увеличилось на 117%.

Агида Манизаде также ведет большую общественную работу. В качестве основоположника и президента корпорации Radford Child Development Inc. под ее руководством в 2015 году был открыт детский сад с применением самых современных технологий, где также могут проходить практику студенты Radford University. Агида Манизаде также является главным редактором журнала "Virginia Mathematics Teacher", который был назван в 2018 году Национальным советом учителей математики лучшим научным журналом США.

В 2019 была удостоена Далтонoвcкой премии выдающегося ученого за научную деятельность. В том же году ей было присуждено почетное звание "Выдающегося профессора" советом министерства образования штата Вирджиния – наивысшая награда для профессорского состава частных и государственных университетов штата Вирджиния. Наградa является признанием заслуг в областях преподавания, науки и общественной деятельности.

(Автор: Вугар Иманов)