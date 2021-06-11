Белорусская поэтесса Вероника Луня с любовью об Азербайджане: Глаза в глаза… (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку приехала поэтесса, пианистка, художница, член Международного союза писателей и мастеров искусств, член Народного клуба поэтов и композиторов Беларуси, создатель библиотеки для незрячих детей в Минске Вероника Луня. В интервью Trend Life она поделилась своими впечатлениями о пребывании в нашей стране и реализации различных проектов.

Стихи о природе, человеческих отношениях, окружающем мире и, конечно, о любви отличают творчество Вероники, которая также принимает активное участие в благотворительных проектах в Беларуси для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Однажды в метро Вероника увидела незрячую бабушку, которой было трудно передвигаться при помощи обычной палочки и находить дорогу. И тогда она задумалась о проблемах таких людей, выпустила книгу "Табе. І толькі Табе" и одноименную аудиокнигу, коллекцию маек в поддержку создания библиотеки для незрячих, чтобы облегчить им жизнь.

"Раньше я думала, что таким людям очень сложно воспринимать мир, каким видим его мы. Но когда познакомилась с ними, провела несколько акций для детей с музыкой и поэзией, поняла, что они воспринимают этот мир намного лучше нас, зрячих людей. Незрячие дети видят сердцем и душой! А улыбка такого ребенка - это удивительное, эмоциональное и согревающее сердце и душу событие", - сказала поэтесса.

"Некоторым матерям говорят: как ты можешь быть счастливой при том, что у тебя особенный ребенок? И матери отвечают: я счастлива от того, что у меня есть ребенок, он живой, настоящий, он такой же, как и любые дети!

Все мы в чем-то особенные. Это обычная жизнь, просто есть свои какие-то нюансы, которые для таких детей учитываются в быту. Незрячий ребенок − это просто ребенок. Его особенность надо принять, понять и помочь ему реализоваться и жить в нашем мире. И в этом, несомненно, поспособствует литература. Поэтому два года назад я решила создать в Минске библиотеку для незрячих детей, и этот процесс продолжается. Библиотека также будет включать: школьную программу, музыкальное искусство, всемирную литературу, чтобы дети развивались и знали, что будущее в их руках", - рассказывает Вероника.

В Баку она собиралась издать свою очередную книгу стихов "Глаза в глаза" с использованием шрифта Брайля и преподнести ее в дар незрячим и слабовидящим детям, с которыми уже прошла встреча в школе - интернате.

"Название книги будет "Глаза в глаза" - как отражение души в душу. Планирую выпустить два тома - для детей и взрослых. Причем для детей будут мотивирующие стихи, чтобы они всегда знали, что они не одни и нужны нам. Чужих детей не бывает, каждый ребенок нам дорог!", – говорит гостья из Беларуси.

Впервые Вероника приехала в Баку четыре года назад и с тех пор все больше влюбляется в Азербайджан.

"Тогда я и не думала, что эта земля и люди подарят мне столько душевного тепла. Несколько раз приезжала в Азербайджан, была гостьей фестивалей Насими и "ЖАРА", принимала участие в различных мероприятиях. И с каждым разом все больше и больше влюбляюсь в Азербайджан, стараюсь узнать больше о культуре и традициях его народа. На днях побывала в Балаханы и от увиденной красоты даже написала песню. Самое главное, здесь очень много талантливых людей, и очень высоко ценится искусство. Я очень хотела бы провести в Баку поэтический вечер и реализовать художественный проект, посвященный Азербайджану, а также представить его в Минске", – добавила Вероника Луня.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Константин Шапиро)