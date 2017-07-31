Из Азербайджана в Россию с любовью – Александр Ревва (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - "Я во второй раз принимаю участие в фестивале "ЖАРА" и бешенная энергетика и чувства переполняют мою душу. Помимо потрясающей музыкальной части, это настоящий релакс и очень красивый комфортный отдых. Добрые лица, душевные люди, харизма вашей прекрасной страны, атмосфера любви и позитивная энергетика сделали этот фестиваль ярким событием в жизни многих людей. Уезжаю из Азербайджана с сердцем переполненной любовью, которой поделюсь в России со всеми, которым не хватает этого теплого и доброго чувства. И с нетерпением буду ждать следующей "ЖАРЫ"", - сообщил Trend Life известный шоумен, комедийный актёр, телеведущий и певец Александр Ревва.

Второй Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА" прошел с 27 по 30 июля на побережье Каспийского моря, в красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. В фестивале принимали участие более 80 известных артистов и талантливых исполнителей из Азербайджана, России, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Латвии, Беларуси и Италии. На протяжении этих дней были проведены юбилейные и творческие вечера легендарных исполнительниц, народных артисток СССР Софии Ротару и Аллы Пугачевой, заслуженного артиста России, лауреата множества премий Григория Лепса, прошло множество премьер и ярких событий. Концертные программы посетили около 40 тысяч зрителей.

Организаторы фестиваля - певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

Среди звезд были такие известные артисты как Полад Бюльбюльоглу, Филипп Киркоров, Алессандро Сафина, Лайма Вайкуле, Вахтанг Кикабидзе, Валерий Меладзе, Григорий Лепс, EMIN, Кристина Орбакайте, Николай Басков, Олег Газманов, Диана Арбенина, Дима Билан, Стас Михайлов, Ани Лорак, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Лолита, Валерия, Глюкоза, Светлана Лобода, Вера Брежнева, Анита Цой, Александр Ревва, Слава, Наргиз Закирова, Жасмин и многие другие. Ведущие концертов - Яна Чурикова, Андрей Малахов и Максим Галкин. Ведущие красной дорожки - Слава Никитин и Юлия Лысенко.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)