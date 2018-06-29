В Баку пройдет концерт, посвященный Всемирному дню шоколада (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Зеленом театре Баку 10 июля в 20.00 пройдет концерт популярной певицы Damla (Масума Мамедова), посвященный Всемирному дню шоколада, сообщает Trend Life.

Ежегодно 11 июля любители сладкого отмечают Всемирный день шоколада (World Chocolate Day). День шоколада был придуман и впервые проведён французами в 1995 году. Есть мнение, что первыми научились делать шоколад ацтеки. Они называли его «пищей богов». Испанские конкистадоры, которые впервые доставили его в Европу, окрестили лакомство «черным золотом» и использовали для укрепления физических сил и выносливости. Несколько позже потребление шоколада в Европе ограничивалось лишь аристократическими кругами. Выдающиеся женщины считали шоколад афродизиаком. Так, у матери Терезы была страсть к шоколаду, а госпожа Помпадур была уверена, что лишь шоколад может разжечь огонь страсти. Лишь в начале 20-го века с появлением промышленного производства шоколадом смогли насладиться и люди, не относящиеся к аристократии. Как установлено современной наукой, в шоколаде есть элементы, способствующие отдыху и психологическому восстановлению. Темные сорта шоколада стимулируют выброс эндорфинов - гормонов счастья, которые воздействуют на центр удовольствия, улучшают настроение и поддерживают тонус организма. Есть также гипотеза, согласно которой шоколад обладает «противораковым» эффектом и способен замедлять процессы старения. В День шоколада в разных странах проходят фестивали и другие мероприятия, посвященные этому сладкому празднику.

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах Службы ASAN и онлайн на www.iticket.az. Телефон для справок и заказа билетов: (051) 303-35-40

Официальная страница мероприятия:

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az

(Автор: Вугар Иманов)

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