Памяти Анара Нагылбаза от азербайджанского летчика (ВИДЕО, ФОТО)

2 февраля 2019 14:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский певец, выпускник Национальной академии авиации Азербайджана, по профессии – летчик гражданской авиации, Tafur (Руфат Халил) представил в социальных сетях видеоролик, посвященный памяти Анара Нагылбаза, сообщает Trend Life. Автор слов и музыки композиции «Кофейня» - Анар Нагылбаз. Mix-Mastering - Scorpion Stuido, VIdeo edit by Tafur & Arzu Abasova.

«Анар видимо предчувствовал свою смерть. За несколько дней до этого мы встретились, и он сказал мне, чтобы я записал эту песню только после его смерти. Я не поверил… Анар был талантливым исполнителем, синтезировал азербайджанскую эстрадную музыку и рэп, а его преждевременная смерть потрясла всех поклонников его творчества», - отметил Tafur.

Анар Джабиев родился 28 марта 1974 года в поселке Горадиз Физулинского района. Считается первым национальным рэпером, его называли «отцом азербайджанского рэпа». Нагылбаз был также известен своими дуэтами со многими популярными исполнителями в жанре рэп и популярной музыки. В 1990 году представил Азербайджан на международном фестивале в Ялте с песней "Bivəfa". В 1991 году создал студию-театр миниатюр "Aysel". В 1992 году представил свой первый клип "Canlı klip şou". Первый альбом выпустил в 1996 году. В 1990-1992 годах работал журналистом в сатирическом журнале "Kirpi", в 1993-1995 – в газете "Naxçıvan". Снялся в фильме "Bakı oğrusu" (1997). В 1993 году выступил с первым сольным концертом в Государственном цирке. В 2016 году прошел его последний сольный концерт в Зеленом театре Баку. В 2012 году был назначен Главным управлением культуры и туризма Баку заместителем директора Дворца культуры имени Гурбана Аббасова поселка Гарачухур. Скончался 4 августа 2018 года.

(Автор: Вугар Иманов)

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