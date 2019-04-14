Брендон Стоун приехал в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Участник вокального телепроекта "Голос-6" на Первом канале России, певец и композитор Брендон Стоун приехал в Баку и сегодня в 20.00 выступит в Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, сообщает Trend Life.

На концерте прозвучат как новые песни, так хорошо знакомые бакинской публике хиты артиста. Молодой и талантливый рэпер MARKO - специальный гость концерта Брендона Стоуна.

Отметим, что Брендон Стоун уже выступал с сольным концертом в Баку, а также артист участвовал в Международном музыкальном фестивале "ЖАРА". Съемки видеоклипов на композиции певца "Радиостанции" и "Строптивая" проходили в Баку.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн www.iticket.az.

Телефон для справок: (051) 303-35-40

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(Автор: Вугар Иманов)

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