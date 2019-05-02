Зульфия Ханбабаева выступит на одной сцене с российскими звездами

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Международного музыкального фестиваля "ЖАРА-2019" в Баку состоится выступление народной артистки Азербайджана Зульфии Ханбабаевой, сообщает Trend Life со ссылкой на официальную страницу фестиваля в Instagram.

"Народная артистка Азербайджана, несравненная Зульфия Ханбабаева выступит на грандиозном открытии фестиваля 25 июля", - говорится в сообщении.

Напомним, что Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2019" станет четвертым по счету, и пройдет 25, 26, 27 и 28 июля на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze.

Открытие фестиваля состоится 25 июля гала-концертом, на котором известные артисты исполнят свои хиты, 26 июля – выступят звезды 90-х, 27 июля - звезды 2000-х, 28 июля – наиболее популярные молодые артисты.

Организаторы фестиваля – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева)

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