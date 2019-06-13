Названы имена звездных участников pre-party фестиваля "ЖАРА-2019" в Баку

13 июня 2019 18:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Названы имена азербайджанских звезд, которые выступят на pre-party международного музыкального фестиваля "ЖАРА-2019" в Баку, сообщает Trend Life со ссылкой на официальную страницу фестиваля в Instagram.

Pre-party фестиваля состоится на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze 22 июня в 19:00. На pre-party выступят - народные артистки Азербайджана Бриллиант Дадашева, Зульфия Ханбабаева, Айгюн Кязымова, а также победительница "Евровидения-2011" Нигяр Джамал, представители Азербайджана на "Евровидении" Чингиз Мустафаев (2019 год) и Айсель Мамедова (AISEL) (2018) и другие.

Организаторы мероприятия также сообщили, что позже огласят имена российских звёзд, которые примут участие в pre-party фестиваля в Баку.

Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2019" станет четвертым по счету и пройдет 25, 26, 27 и 28 июля на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. Фестиваль откроется 25 июля гала-концертом, на котором известные артисты исполнят свои хиты, 26 июля – выступят звезды 90-х, 27 июля - звезды 2000-х, 28 июля – наиболее популярные молодые артисты. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку пройдет pre-party фестиваля "ЖАРА" - большой line-up очень крутых исполнителей
Звёздный мир 11 июня 18:40
Чингиз Мустафаев выступил на передаче Первого канала России "Что? Где? Когда?" (ВИДЕО)
Звёздный мир 10 июня 13:10
Количество азербайджанских участников фестиваля "ЖАРА" увеличилось
Звёздный мир 7 июня 17:48
Бахтияр Алиев возглавил радиостанцию "Жара FM"
Звёздный мир 7 июня 12:31
Фестиваль "ЖАРА" удостоен престижной премии в Москве (ФОТО)
Звёздный мир 7 июня 11:25
Ильгар Хаял выступит на одной сцене с российскими звездами
Звёздный мир 4 июня 12:01
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев наградил работников Агентства пищевой безопасности Азербайджана
Политика 18:26
Фонд Гейдара Алиева построил частный дом для инвалида Карабахской войны (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 18:17
Процесс рассмотрения обращений о признании дипломов временно приостанавливается.
Общество 18:04
Индия планирует до 2030 года создать собственную космическую станцию
Другие страны 18:00
Региональное партнерство России, Азербайджана и Ирана подтверждает интерес стран участников к проекту «Север-Юг»
Бизнес 17:54
Али Ахмедов: С возвращением Гейдара Алиева к власти укрепился фундамент независимости Азербайджана
Политика 17:38
ОАЭ вложит $10 млн в развитие сферы малого и среднего бизнеса в Азербайджане (ФОТО)
Экономика 17:26
В Гяндже состоится большой праздник классической музыки
Культура 17:15
Агентство продовольственной безопасности расширяет географию сотрудничества
Экономика 17:13