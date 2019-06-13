Названы имена звездных участников pre-party фестиваля "ЖАРА-2019" в Баку

БАКУ /Trend Life/ - Названы имена азербайджанских звезд, которые выступят на pre-party международного музыкального фестиваля "ЖАРА-2019" в Баку, сообщает Trend Life со ссылкой на официальную страницу фестиваля в Instagram.

Pre-party фестиваля состоится на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze 22 июня в 19:00. На pre-party выступят - народные артистки Азербайджана Бриллиант Дадашева, Зульфия Ханбабаева, Айгюн Кязымова, а также победительница "Евровидения-2011" Нигяр Джамал, представители Азербайджана на "Евровидении" Чингиз Мустафаев (2019 год) и Айсель Мамедова (AISEL) (2018) и другие.

Организаторы мероприятия также сообщили, что позже огласят имена российских звёзд, которые примут участие в pre-party фестиваля в Баку.

Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2019" станет четвертым по счету и пройдет 25, 26, 27 и 28 июля на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. Фестиваль откроется 25 июля гала-концертом, на котором известные артисты исполнят свои хиты, 26 июля – выступят звезды 90-х, 27 июля - звезды 2000-х, 28 июля – наиболее популярные молодые артисты. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева)

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