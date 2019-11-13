Валерий Меладзе подарит бакинцам незабываемые эмоции

13 ноября 2019 16:24 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend Life/ - На сцене Бакинского конгресс-центра 26 апреля 2020 года в 20.00 состоится сольный концерт известного российского певца, продюсера, заслуженного артиста России Валерия Меладзе, сообщили Trend Life организаторы программы - компания 33 EVENT.

Отметим, что Меладзе не первый раз выступает в столице Азербайджана с сольной концертной программой, и каждое его выступление проходит при аншлаге, оставляя у бакинских зрителей самые незабываемые впечатления и эмоции.

Фамилия Меладзе уже давно и прочно ассоциируется с музыкой, это уже своего рода бренд, марка, означающие одно – безупречный стиль.

Его музыка поражает, она бывает лирична, романтична и трогательна, с текстами, затрагивающими тонкие глубинные материи, но в то же время - всегда актуальна и свежа.

На концерте в Баку Валерий Меладзе исполнит новые песни и композиции, давно и прочно завоевавшие любовь миллионов слушателей.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Джани Бабаева. )

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