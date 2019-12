Dihaj представила новый альбом на американском ресурсе

БАКУ /Trend Life/ - Dihaj (Диана Гаджиева) выпустила новый мини-альбом "Skins", сообщили Trend Life в пресс-службе исполнительницы.

Мини-альбом состоит из трех композиций – Underworld, Innosence of Inner Sense, Natural Selection, и размещен на американском музыкальном ресурсе Bandcamp.

"В этом году я начала создавать арт-работы. Стала резидентом Yarat Contemporary Art Space и приняла участие в двух выставках, что в итоге вдохновило меня на создание нового альбома. В нем собраны саундтреки к арт-работам не только моим, но и других художников. Все началось с музыкального сопровождения к работе Innosence of inner Sense талантливой и многогранной Назрин Мамедовой. Затем это продолжилось саундтреком к видео-мэпингу Dim Baidachnyi и Дмитрий Вусатый, который был представлен в рамках фестиваля Kyiv Lights Festival. А Natural Selectio является музыкальным рядом к моей собственной работе в рамках выставки Forget What You Know, See Who I Am, организованной ARTIM Project Space в рамках Artist in Residency by YARAT Centre. Этими работами я выступаю против любых фактов насилия, от бытового до гендерного" - рассказала Dihaj.

(Автор: Джани Бабаева)

