Роза Зергерли удостоена премии Казахстана - Qazax Music Awards

20 декабря 2019 16:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская певица и телеведущая Роза Зергерли удостоена премии Казахстана - Qazax Music Awards за вклад в развитие популярной музыки тюркского мира, сообщили Trend Life в пресс-службе исполнительницы.

Церемония награждения пройдет 22 декабря в Almaty Arena.

Qazax Music Awards – Национальная музыкальная премия Казахстана. Qazax Music Awards соберет на роскошной площадке "Алматы Арена" всех ТОП артистов Казахстана. Лучшие из лучших получат заветную статуэтку. Награждение будет сопровождаться ярким концертным шоу с участием номинированных артистов и приглашенных звёзд. Ведущие церемонии - певица, заслуженная артистка Казахстана Тамара Асар, журналист, актриса, телеведущая Айгуль Мукей, актер, ведущий - Алишер Асет, актер, продюсер, ведущий Бауржан Сатов.

(Автор: Вугар Иманов)

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