Не все готовы к такому тотальному освобождению… Черные шипы азербайджанской певицы (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская композитор и певица Севиндж Агасиева (Sivva) представила клип “Qara tikanlar” (Черные шипы), посвященный Международному женскому дню 8 марта. Клип снят OksiMedia production и показывает борьбу женщины за свою свободу и любовь к жизни, сообщили Trend Life авторы проекта.

Это не первая работа Севиндж Агасиевой и OksiMedia production. Композитор является автором музыки к фильмам этого продюсерского центра - “Mələyin öpüşü” (Поцелуй ангела), “Sevgi Romanı” (Любовный роман) и “Lal yuxu” (Немой сон).

Авторы проекта говорят, что свободная женщина – это выражение стало синонимом словосочетания «счастливая женщина». Но мы не всегда понимаем, что же на самом деле означает свободная женщина, и принимаем за свободу совсем не то, что делает нас по-настоящему свободными. Нам, например, кажется, что свободная женщина ни от кого не зависит, живет одна, делает, что хочет, находится в свободных отношениях, имеет много денег и может позволить себе все что угодно. Но это не всегда так. Свобода – это полная и единоличная ответственность за себя и свою жизнь. Не все готовы к такому тотальному освобождению.

Режиссер – Кянан Мусаев, оператор – ХикметАскеров, слова – Сафияр Меджнун, музыка – Севиндж Агасиева, аранжировка – Эльнур Талыблы, Эльвин Мусаев, mix&mastering – Олег Наумов, продюсер – Руслан Зейнал.

(Автор: Вугар Иманов)