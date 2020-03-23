Замиг Гусейнов дал онлайн-концерт (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Популярный азербайджанский исполнитель Замиг Гусейнов порадовал поклонников, дав из дома концерт под названием "Оставайся дома – занимайся творчеством", который транслировался онлайн на странице певца в İnstagram, сообщает Trend Life.

Выступление артиста вызвало большой интерес пользователей социальной сети.

Отметим, что на фоне мер социальной изоляции во всем мире в рамках борьбы с пандемией COVID-19 в ряде стран проводятся различные флешмобы и акции, что очень важно для моральной поддержки людей.

(Автор: Джани Бабаева)