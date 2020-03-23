Замиг Гусейнов дал онлайн-концерт (ВИДЕО)
БАКУ /Trend Life/ - Популярный азербайджанский исполнитель Замиг Гусейнов порадовал поклонников, дав из дома концерт под названием "Оставайся дома – занимайся творчеством", который транслировался онлайн на странице певца в İnstagram, сообщает Trend Life.
Выступление артиста вызвало большой интерес пользователей социальной сети.
Отметим, что на фоне мер социальной изоляции во всем мире в рамках борьбы с пандемией COVID-19 в ряде стран проводятся различные флешмобы и акции, что очень важно для моральной поддержки людей.
(Автор: Джани Бабаева)
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