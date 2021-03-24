Певец Замиг Гусейнов присоединился к канадским ученым: Любовь эффективно лечит депрессию (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Любовь эффективно лечит депрессию – к такому выводу пришли ученые Университета Альберты в Канаде. На протяжении шести лет они провели соответствующее исследование среди более 1400 семейных пар и выяснили, что любовь может победить затяжную депрессию и хроническое состояние стресса. Выяснилось, что пары, в которых люди заботились друг о друге и проявляли друг к другу внимание, это действительно помогало, если кто-то из супругов сталкивался с депрессией. Забота любимого человека не только помогала быстрее справлялся с этой проблемой, но и повышала вероятность, что в дальнейшем у человека не возникнет новых проблем, повышало чувство самодостаточности.

Видимо поэтому, сегодня 24 марта, в Международный день борьбы с депрессией, популярный исполнитель Замиг Гусейнов решил дать волю чувствам и под слоганом "Любовь побеждает все болезни" представил видеоролик на хит "Необыкновенные глаза", сообщает Trend Life.

Только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза – поется в песне на музыку Андрея Бабаева и слова Анисима Кронгауза. Аранжировка – Турал Юcибов, miksinq/masterinq – Олег Наумов, художница – Ульвия Насиб, сценическое оформление – Сева Султан, режиссер работы – Ягуб Азери.

(Автор: Вугар Иманов)