Черно-белая эстетика от Айгюн Кязымовой (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка Азербайджана Айгюн Кязымова представила в социальной сети видеоклип на композицию "Dəyməzmiş", сообщает Trend Life.

Автором слов и музыки песни, в которой дива отечественной эстрады рассказывает об отношениях, которые того не стоили, является Замиг Алиев.

Видео на песню "Dəyməzmiş" снял грузинский видеограф Джаба Ахоишвили. Ролик снят в черно-белом формате. Эстетика клипа привлекла внимание поклонников народной артистки и собрала множество восторженных отзывов.