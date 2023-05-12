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Черно-белая эстетика от Айгюн Кязымовой (ФОТО/ВИДЕО)

Звёздный мир Материалы 12 мая 2023 19:01 (UTC +04:00)
Черно-белая эстетика от Айгюн Кязымовой (ФОТО/ВИДЕО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка Азербайджана Айгюн Кязымова представила в социальной сети видеоклип на композицию "Dəyməzmiş", сообщает Trend Life.

Автором слов и музыки песни, в которой дива отечественной эстрады рассказывает об отношениях, которые того не стоили, является Замиг Алиев.

Видео на песню "Dəyməzmiş" снял грузинский видеограф Джаба Ахоишвили. Ролик снят в черно-белом формате. Эстетика клипа привлекла внимание поклонников народной артистки и собрала множество восторженных отзывов.

Черно-белая эстетика от Айгюн Кязымовой (ФОТО/ВИДЕО)
Черно-белая эстетика от Айгюн Кязымовой (ФОТО/ВИДЕО)
Черно-белая эстетика от Айгюн Кязымовой (ФОТО/ВИДЕО)
Черно-белая эстетика от Айгюн Кязымовой (ФОТО/ВИДЕО)
Черно-белая эстетика от Айгюн Кязымовой (ФОТО/ВИДЕО)
Черно-белая эстетика от Айгюн Кязымовой (ФОТО/ВИДЕО)
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