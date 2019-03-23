Айдын Хырдаланлы – за три дня до смерти. Последняя газель мейханачы (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня на 42 году жизни после продолжительной болезни скончался известный азербайджанский мейханачы Айдын Гулиев (Айдын Хырдаланлы), сообщили Trend Life из близкого окружения исполнителя. Мейханачы страдал циррозом печени.

Ниже представлено видео, которое снято исполнителем шансона Джйехуном Бакинским за три дня до смерти Айдына Хырдаланлы.

«Мы с друзьями встретились с Айдыном, он себя очень плохо чувствовал. Айдын попросил записать газель и разместить в соцсетях…Кто знал, что он так неожиданно уйдет из этого мира? Айдын был очень хорошим исполнителем мейханы и поэтом, прекрасно читал газели. Allah rəhmət eləsin», - сказал Trend Life Джейхун Бакинский.

Отметим, что Айдын Хырдаланлы родился 31 июля 1977 года в поселке Хырдалан Абшеронского района. В 2001 году стал победителем телепроекта исполнителей мейханы "De, gəlsin".

(Автор: Вугар Иманов)

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