За одним вкусным столом россияне и азербайджанцы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Гастрономические фестивали позволяют укреплять межнациональные и экономические отношения между народами, решая простыми методами сложные задачи.

Преломить хлеб – испокон веков люди выражали так добрые чувства по отношению друг к другу. Застолье – это неторопливая беседа, благодушное настроение, да и в конце концов, кто ж не любит вкусно поесть? Поэтому в любом городе мира фестивали еды проходят постоянно и привлекают множество гостей. И у каждого фестиваля – свое лицо, собственное обаяние.

Вот взять Baku Food Festival, который проходил недавно в азербайджанской столице. Целых 24 дня в Парке Сахиль можно было не только попробовать изумительно вкусную еду, но и посмотреть, как знаменитости Баку готовят свои любимые блюда и рассказывают о себе. И хотя событие было довольно масштабным, в этом было что-то домашнее, уютное, и в то же время праздничное. Посетители остались довольны – особенно те, что приехали в Баку из других стран.

«Мы тут третий день, - рассказала журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан девушка по имени Алина. В Баку она прилетела из Москвы с подругами по приглашению однокурсницы-азербайджанки. – Впечатлений масса, очень красивый город, очень интересный, но самое поразительное – это как здесь принимают гостей. Ты никогда не бываешь предоставлен сам себе! Тебя всегда стараются занять, накормить повкуснее... Мы, если честно, тут плюнули на фигуру и наслаждаемся жизнью – потому что в Москве такое редко где попробуешь. На фестиваль еды мы пришли за новыми ощущениями и получили их в полной мере: очень интересно и вкусно. И необычно: одна долма из мидий чего стоила!»

А вот Фестиваль национальных кухонь в Петербурге, который традиционно проходит каждое лето в Приморском парке – тоже очень уютный, пользующийся огромной популярностью среди горожан. Три дня представители всех национальных общих, представленных в городе, готовят свои блюда, угощают ими посетителей, дают мастер-классы. Туристов здесь обычно не так много, зато много местных жителей, которые с удовольствием приходят на фестиваль поучиться тому, как правильно завернуть долму, приготовить плов, испечь толстые гречишные блины. Организаторы - комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики города и Санкт-Петербургский дом национальностей – ставят четкую цель: через простую и понятную всем вкусную историю познакомить жителей России друг с другом, с национальными традициями всех народов, которые населяют огромную страну. Стенд азербайджанской кухни, кстати, один из самых посещаемых и любимых: поесть тут в дни фестиваля можно практически как в хорошем ресторане.

«Гастрономические фестивали – очень простой, эффективный и востребованный формат, когда речь идет о проведении грамотной национальной политики или привлечении туристов, - говорит руководитель Центра РАД Наталия Красовская. – По сути это одна из форм гуманитарного контакта: как и язык музыки и танца, язык гостеприимства не нуждается в переводе. К гостю испытывают самые добрые чувства, ради него выставляют на стол лучшие блюда, ведь еда - это элементарный способ сделать человека счастливым. Эта традиция сильна и в России, и в Азербайджане. Фуд-фестивали, таким образом, знакомят нас не только с национальной кухней и культурой друг друга, но и показывают общность в наших менталитетах, дает повод без слов сказать: «Ты мой гость. Ты мой друг. Мы улыбаемся друг другу, мы вместе». Именно на таких простых вещах стоят вещи намного более сложные – совместные экономические проекты, государственные договоренности, добрососедские отношения между странами».

Кстати о взаимосвязи экономики и дружбы: в Бакинском фестивале еды впервые принимали участие россияне. Уже в сентябре в Баку откроются рестораны двух российских брендов. Новость эта появилась не так давно - и, судя по социальным сетям, была с большим интересом встречена жителями Баку, которые, во-первых, любят хорошо поесть, а во-вторых, знают, что российский ресторатор Аркадий Новиков, владеющий новыми заведениями, - большой поклонник азербайджанской кухни. Он много раз признавался в любви к ней, а однажды написал об азербайджанской долме: «Про это блюдо не надо писать стихи, надо молчать, есть и наслаждаться». И его можно понять: нет на свете, кажется, ни одного человека, который попробовал бы азербайджанскую кухню и не остался очарован ею.

«Масштабные гастрономические фестивали позволяют знакомить людей с национальными традициями, создают благоприятную почву для того, чтобы представители разных народов лучше узнавали друг друга, - говорит руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Госдумы Дмитрий Савельев. – Когда учишься готовить шахский плов – всегда будешь испытывать добрые чувства к человеку, который тебя научил, а значит, и к земле, откуда он пришел. Именно такие вот простые, бытовые вещи помогают укреплять связи между нашими народами больше всего. А Россия и Азербайджан были вместе столетия, и я уверен, что наша дружба продлится века – в том числе благодаря постоянному интересу друг к другу и сходству наших национальных черт – доброте, открытости и гостеприимству».

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