"Открытая лабораторная" для бакинских школьников (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В Институте нефтехимических процессов имени академика Юсифа Мамедалиева Национальной академии наук Азербайджана прошла международная научно-просветительская акция "Открытая лабораторная", сообщили Trend Life в пресс-службе Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку.

Организатором научно-просветительской акции, которая была приурочена ко Дню российской науки, выступили некоммерческая организация "Лаборатория просветительских проектов" и РИКЦ.

Бакинские школьники получили возможность проверить свои знания в области астрономии, антропологии, биологии, географии, физики и химии.

По завершению тестирования его участники совершили экскурсию в музей академика Юсифа Мамедалиева. В роли организаторов мероприятия выступили заведующий лабораторией Института, доктор химических наук Физули Насиров, главный специалист представительства Россотрудничества в Азербайджане Елена Шишкалова.

Отметим, что подобная акция в Азербайджане в этом году прошла впервые и вызвала большой интерес среди специалистов и школьников.

В итоге победителями стали Расул Джафаров и Ниджат Фараджзаде (школа № 27), Шахин Алекперов, Алина Тихоненко и Фуад Нагиев (школа №189-190).

(Автор: Джани Бабаева).